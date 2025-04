Opinión 09-04-2025

Sully Prudhomme; El Primer Premio Nobel Francisco Javier Vergara Morales



René François Armand Sully Prudhomme nació en París el 16 de marzo de 1839 y falleció el 6 de septiembre de 1907. Fue un poeta y ensayista francés, ganador del primer Premio Nobel de Literatura en 1901. Fue hijo de un comerciante francés y siempre quiso ser ingeniero, pero una enfermedad a los ojos le impidió continuar con su carrera, por ello comenzó a estudiar literatura y derecho, trabajando en un bufete de abogados.

Siendo joven fue miembro de la sociedad estudiantil “Conference La Bruyère”, donde sus obras fueron muy bien acogidas por sus contemporáneos lo cual lo animó a seguir escribiendo poesía. Su primer volumen, Stances et Poèmes (1865), recibió excelentes críticas y lo consolidó como escritor y luego de estudiar filosofía decidió unirse a la escuela del parnasianismo, movimiento que impulsaba la mesura en contraposición a la pasión del romanticismo de Víctor Hugo y el realismo literario. La intención de Prudhomme era crear una lírica científica e impersonal, es decir, contar los sentimientos y emociones, pero sin personalizarlos. De ahí que mucho han dicho que sus obras son “frías”. En su poesía se desborda arte y pesimismo, combinó la perfección formal y la elegancia con intereses filosóficos y científicos

El Premio Nobel de Literatura que logró en 1901, no estuvo ajeno de polémica ya que siendo miembro de la Academia Francesa se especuló su triunfo en desmedro de otros candidatos como León Tolstoi, autor de La guerra y la paz a quien se le negó el Premio por ser considerado como “un escritor que apoya el anarquismo, sostiene opiniones religiosas excéntricas y, para colmo, dice que los premios en dinero perjudican a los artistas" y Émile Zola, quien fue descalifocado por ser consoderado un escritor “demasiado atrevido”.

Sin embargo, la academia sueca decidió entregarle el premio a Prudhomme “en reconocimiento a su composición poética, lo cual da pruebas de un elevado idealismo, una perfección artística y una rara combinación de las cualidades tanto del corazón como del intelecto”. La ceremonia fue el 10 de diciembre en la Real Academia Sueca de la Música, pero el escritor francés estaba enfermo y no pudo asistir.

Dentro de su vida pública, polémica fue su defensa al capitán Alfred Dreyfus, durante el juicio que se le hiso entre los años 1894 a 1906 y que agitó a la sociedad francesa, como también su defensa a la construcción de la Torre Eiffel en 1889.

Prudhomme siempre fue delicado de salud y esta, con el tiempo, se deterioró. Viviendo solo en su casa, en las afueras del sur de París, falleciendo en 1907 a los 68 años, sus restos reposan en el cementerio de Père-Lachaise en París y había utilizado el dinero de su Premio Nobel para crear un fondo para publicar a jóvenes poetas franceses, más sus obras son muy difíciles de encontrar impresas en español no así en formato pdf, pero leerlas desde una Tablet; …… no es lo mismo.