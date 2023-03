Nacional 11-03-2023

Super de Salud vs. isapres: Jefaturas ahondan en nudos críticos y posibles salidas

La crisis financiera latente, sumado a que la Superintendencia de Salud notificó el porcentaje máximo en que las aseguradoras de salud podrán ajustar los precios base de sus planes, han marcado la agenda de las isapres durante los últimos días. Según publicó el Diario Oficial, las isapres podrán ajustar sus precios con un tope del 2,6% este año y les dio un plazo de 15 días corridos para que las aseguradoras informen a la Superintendencia.



Sobre esto, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzálo Simón, en conversación con T13 aseguró que el incremento ha sido superior al calculado. Sin embargo, aclaró que que "esto no profundiza la crisis" si no que "va por un camino paralelo". Hizo hincapié en que la crisis financiera que están atravesando las aseguradores se debe particularmente al fallo de la Corte Suprema y sostuvo que "este vence el 30 de mayo y todavía no hay una solución sobre la mesa". Cabe recordar que la Asociación de Isapres congeló su participación en la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud por no ver propuestas concretas. "Hoy día nosotros seguimos con la preocupación porque no vemos una solución que termine con la incerteza en cuanto a cómo va a seguir funcionando el sistema", indicó. En la diversas reuniones que ha sostenido el Ministerio de Salud, con expertos y autoridades, se sostuvo que el Ejecutivo está trabajando en modelos y simulaciones para llegar a la mejor solución al problema. Es que la Corte Suprema ordenó adecuar la tabla de factores a la definida por la Superintendencia de Salud con efecto retroactivo, lo que implica la restitución de los cobros en exceso a sus cotizantes. En este ejercicio estimativo que está encabezando el Gobierno, surgió que el monto de devolución podría ser US$1.400 millones. Sobre esto, Simón dijo que "tiene que ser revisado, no cuadra y no tiene sentido. Evidentemente lo que va hacer es terminar con las coberturas de salud". "Es 0,5 del PIB, en el proceso de reforma tributaria que se estaba llevando a cabo es el triple de la recaudación anual que se hubiera alcanzado por lo altos patrimonios, son 33 años de utilidades del sistema y cuatro veces el patrimonio, los bienes con los que cuenta cada una de las instituciones", argumentó. En el mismo medio de comunción, el superintenden de Salud, Víctor Torres, dijo que más allá de la cifra específica, la Corte Suprema estableció un fallo y se debe cumplir. "Se debe devolver a través de excedentes", precisó. Explicó que "sólo tenemos la facultad de que sea mes por mes: cada mes que se generó una deuda, entonces, se devuelve en un mes, digamos una cuota mensual y esto se disponibiliza en las cuentas individuales de las personas y por lo tanto ello se podrán utilizarlo en compra de medicamentos, en pago prestaciones y si no los usan en enero del año siguiente se les devuelve en efectivo". "Evidentemente se trata de una cifra alta, lo que nosotros tener que hacer es ver de qué forma se construye un escenario que haga viable el fallo", añadió.