Nacional 03-10-2025

Superintendencia de Casinos: Esperamos la ley para regular sitios de apuestas

Manuel Zárate, jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego, subrayó este jueves que el reciente fallo de la Corte Suprema que ordena a las empresas de internet bloquear las plataformas de apuestas online no autorizadas en Chile debe cumplirse, pero enfatizó que la solución definitiva requiere la aprobación urgente del proyecto de ley que regula el mercado, el cual actualmente se tramita en el Senado.

El abogado destacó en El Diario de Cooperativa que la sentencia del máximo tribunal es enfática y opera en dos niveles: primero, explicó, "señala de manera categórica, enfática, sin ninguna duda, que las plataformas que ofrecen hoy día apuestas deportivas o experiencias online de un casino de juego que no estén autorizadas son ilegales" y, segundo, "les recuerda a las empresas de telecomunicaciones que prestan servicios de internet que deben pueden y deben bloquear los contenidos que sean ilegales y los contenidos que son ilegales son las plataformas no autorizadas".

