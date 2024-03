Social 03-03-2024

Superlunes: Los tips tecnológicos para organizar el “reinicio del año”



Este lunes 4 de marzo marca el comienzo del año escolar 2024 y, el retorno al trabajo para la mayoría de veraneantes y la tecnología puede ser, sin duda, un excelente aliado. Aquí consejos desde Google.

Santiago, 02 de marzo de 2024 - El Superlunes está a la vuelta de la esquina, fecha que significa

para muchas personas caos o dolores de cabeza debido a la alta ausencia de tránsito o las

innumerables tareas que deben organizar para que sea un inicio exitoso y productivo.

En ese camino, la tecnología puede ser, sin duda, un excelente aliado. A continuación desde Google

los tips para aliviar la llegada de marzo.



Google Maps

● Llegar a tiempo a la oficina y al colegio de los hijos es una tarea que implica mucha

organización y paciencia. Por ello, las características de Google Maps se hacen cada vez

más útiles para los traslados. ¿Cómo? Con la opción que permite programar el horario de

salida para llegar al destino -o a diferentes lugares en tiempos reducidos-, pensando en la

congestión vehicular, en caso de que se haga un traslado en automóvil o en locomoción

colectiva, que puede haber en algunos bloques de hora.

● Igualmente, se puede planificar un viaje desde un punto 1 a un punto 2, pasando con algunas

paradas entre medio y encontrar la ruta más eficiente gracias a la opción de “añadir

paradas”. En caso de tener mala señal en el celular o no tener datos móviles, es posible

descargar los mapas con anticipación para usarlos sin conexión previo al viaje sin importar si

se usa transporte público o un vehículo privado.

● Para quienes se mueven en automóviles o motocicletas en la función estacionamiento

también es posible visualizar en el mapa con el símbolo “P” los distintos lugares para que el

usuario pueda estacionar su automóvil, un punto muy importante a la hora de trasladarse de

un lugar a otro. Cabe destacar, que está opción está sólo disponible en dispositivos móviles.

● Los ciclistas también pueden usar Google Maps para saber qué ruta implementar para llegar

a destino, gracias a Modo bicicleta, que detalla qué camino dentro de los más de 1.900

kilómetros de ciclovías construidas a lo largo del país es el mejor para llegar a un punto a

otro.



Algo poco conocido en Google Maps: Busy area

● Para quienes aún tienen compras pendientes, este tips puede ser de mucha utilidad. Google

Maps, también tiene un herramienta muy útil en caso de que se tengan que hacer compras

durante los traslados o si es necesario hacer un viaje a una tienda durante el n de semana.

● Esta función permite conocer el nivel de actividad en tiempo real de un lugar especíco.

Con este detalle, el usuario puede tomar decisiones más informadas sobre el destino, ya sea

una tienda, un restaurante o un lugar de interés turístico. De esta forma se evitan las

multitudes, se optimiza el tiempo e incluso se pueden conocer lugares nuevos para comprar

o comer.

● Para acceder a esta información simplemente se abre Google Maps y en la parte inferior de

la pantalla, hay una tarjeta con información sobre el lugar, incluido el nivel de actividad en

tiempo real.



Ausencia en tiendas:

Como bonus track está la herramienta de ausencia en tiendas, que permite saber cuándo es el

mejor momento para realizar una visita a un lugar en particular. Google muestra cierta

información, como las horas punta, el tiempo de espera, la duración habitual de las visitas y datos

actualizados sobre estas visitas. Estos datos se muestra debajo de la información de empresa

estándar en Google Maps y la Búsqueda.

Para determinar las horas punta, el tiempo de espera y la duración de las visitas, Google usa datos

agregados y anónimos de los usuarios que han elegido habilitar el historial de ubicaciones.

Acá se detallan: las horas puntas, datos actualizados de visita y sus duración y estimación de

tiempo de espera.

Workspace

● Workspace es una herramienta de productividad y colaboración para todas las formas de

trabajo de Google que no solo puede ser utilizada para temáticas ligadas a la vida laboral,

también puede ser aplicada para actividades más familiares o de menor escala.

● Crear una lista de tareas con Google Tasks en Calendar, es una manera efectiva de hacer

seguimiento de las actividades diarias, organizar varias listas y controlar las fechas de

entrega importantes. De esta manera, no habrá más sorpresas de disertaciones o materiales

que llevar a clases a último minuto.

● Otro consejo útil es usar Sheet, una herramienta de hojas de cálculo que permite realizar

análisis de datos, crear gráficos y tablas, y colaborar con otras personas en tiempo real. En

ella se pueden, por ejemplo, crear una tabla para tener la lista de compras para el regreso a

clases y establecer un presupuesto para esos útiles escolares. Acá los usuarios que tengan

acceso al documento pueden ir revisando y actualizar valores y productos a medida que se

compren.

● Conocer Keep también ayuda, ya que el usuario puede tomar notas y capturar ideas, crear

listas de tareas y compras, organizar información y compartirlas con otras personas que

colaboren en el documento. Por ejemplo, se puede crear una lista de compras con las

colaciones de los escolares para la semana y así evitar compras impulsivas y, a su vez, tener

la certeza de que nada falta.

○ Además tiene la opción de habilitar la geolocalización, y con ello, aplicar la

característica que permite crear recordatorios basados en la ubicación. Esto

significa que se puede programar una nota para que avise en un momento

específico cuando la persona llega a un lugar determinado. Esto puede ser muy útil

en caso de estar en un supermercado y tienes una nota que dice “Comprar

portaminas”. Keep enviará un recordatorio para hacer esa compra.