Nacional 10-06-2025

Suprema confirma multa superior a $2.400 millones contra Disney por entregar información falsa a la FNE

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en febrero de 2024, contra TWDC Enterprises 18 Corp., sociedad perteneciente al Grupo Disney, por la entrega de información falsa al notificar su operación de concentración con 21 Century Fox (Fox) durante el año 2018. Así, el máximo tribunal mantuvo la condena consistente en una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) , equivalentes a más de $2.400 millones.

En la sentencia, la Corte Suprema confirmó la decisión del TDLC de acoger la acusación de la FNE, sosteniendo que Disney infringió la ley de libre competencia al haber omitido información cuando notificó su fusión con Fox, señaló la FNE en un comunicado. "Entonces, la empresa dijo no contar con ciertos antecedentes exigidos por la ley y por el Reglamento, para luego señalar que poseía tan solo dos de dichos documentos, en circunstancias que tenía a lo menos 29 antecedentes adicionales no acompañados en la instancia pertinente, todo lo cual fue acreditado por la FNE", añadió. Al respecto, la Corte resolvió que "al momento de responder a las solicitudes de información de FNE y de requerir la exención de presentar documentación, TWDC manifestó no poseer documentos que se encontraban en su poder, entorpeciendo la labor investigativa y de análisis que debe llevar a cabo la Fiscalía Nacional Económica", agregando que el fallo del TDLC "se pronuncia al tenor de los hechos efectivamente denunciados sobre el mérito de la prueba allegada en autos". El Fiscal Nacional Económico (S), Felipe Cerda, valoró la decisión del máximo tribunal, destacando que "esta es la primera sentencia que pronuncia la Corte Suprema sobre esta clase de infracción y constituye un hito relevante para el funcionamiento del sistema de control de operaciones de concentración que la ley ha encomendado a la FNE".