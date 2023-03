Opinión 24-03-2023

Suspensión de clases



Carolina Carrillo

Abogada y socia fundadora de Sostiene







Cerca de 15 colegios del país perdieron valiosas horas de clases en pleno marzo y sin pandemia ¿El motivo? El funeral de un narcotraficante en Valparaíso.



Si bien los colegios actuaron de forma correcta al suspender las clases, pensando primero en la integridad de miles de jóvenes frente a un riesgo inminente, cabe preguntarse qué rol compete al Estado en este caso y cuán febles fueron sus herramientas en materia de seguridad, considerando que dejó de lado un Mandato Constitucional, que es garantizar el acceso a la educación.



También cabe preguntarse si la desidia en resguardar ese Derecho Constitucional fue algo fortuito o definitivamente será la norma, considerando que el narco gana terreno y sus actividades afectan cada vez más la vida de miles de personas en nuestro país.



Su caja de resonancia en este caso no solo alteró las rutinas de miles de estudiantes, sino que también las de sus familias, generando en algunos casos ausentismo laboral y perdiendo oportunidades de ingresos en un año complejo.



Si el Estado no es capaz de garantizar el normal funcionamiento de la sociedad y las instituciones que la conforman, optando por dar “el día libre”, el panorama es realmente complejo. Convivir con el narcotráfico no debiera ser opción, considerando además que países similares a Chile prefirieron hace años ese camino, y hoy son tristes ejemplos en materia de seguridad.



La educación es una piedra angular de cualquier sociedad, y como tal, el Estado debe protegerla siempre, y mucho más frente a actividades que atentan directamente contra el desarrollo de nuestra juventud, como es el narcotráfico.