Nacional 09-06-2023

Suspensión de vuelos a Chiloé: Muñoz afirma que decisión de Latam fue "unilateral" y que no se contempla un subsidio

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, indicó que la cartera no está barajando subsidiar el servicio de transporte aéreo hacia la isla de Chiloé, luego que Latam informara la suspensión de vuelos con ese destino. Mediante un comunicado, la aerolínea explicó que "esta decisión responde a la inviabilidad de la ruta en un contexto económico desafiante y un alto precio del combustible".

En el marco de una nueva emisión de Gobierno Informa, el secretario de Estado señaló que "estamos informados de la decisión que toma la aerolínea de dejar su operación de servicio de transporte aéreo hacia Chiloé, que es una decisión que toma la aerolínea de forma unilateral y me parece que son ellos los indicados a poder dar las explicaciones correspondientes". Junto a ello, relevó que "los usuarios tienen todo el derecho a solicitar su reembolso, eventualmente indemnizaciones también y ese es un diálogo en el cual hay que dirigirse a la aerolínea". "Quisiera destacar eso si que el servicio aéreo entre Santiago y la isla sigue vigente porque tenemos otra aerolíneas que están ofreciendo el servicio", acotó. Respecto a la aplicación de un eventual subsidio mediante el Fondo Espejo, Muñoz indicó que "no tenemos contemplado por el momento un subsidio de transporte aéreo a la isla, toda vez que tenemos una aerolínea que está entregando ese servicio de forma comercial".