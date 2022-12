Cultura 20-12-2022

Swing & Góspel: Golden Big Band, Vox Lumini y tres solistas nacionales darán vida al último gran concierto del año



 El evento navideño está programado para este martes (hoy) a las 19.30 horas en la sala principal del Teatro Regional del Maule.



El destacado elenco del TRM, Golden Big Band (GBB), se reunirá en escena junto a la Camerata Vocal Vox Lumini y a los solistas Michelle Núñez, Nicolás Álamo y David Contreras, para dar vida al Concierto de Navidad: Swing & Góspel. Esta propuesta familiar pone en escena a una gran cantidad de talentosos músicos, variados instrumentos y un programa extenso de reconocidas piezas que son parte de la atmósfera de esta época del año.

En esta ocasión, la Golden Big Band & Vox Lumini presentan un programa de lujo, compuesto por piezas navideñas enfocadas en el jazz y el swing, además de las voces góspel para entregar un ambiente de festividad.

La calidad del espectáculo se sustenta en el nivel artístico de ambos elencos. Recientemente, Vox Lumini, obtuvo el 1° lugar en la competencia internacional de Coros en Italia. Por su parte, los solistas que acompañarán a la GBB poseen extensa trayectoria vocal para sumar talento a esta propuesta de Navidad.

Nicolás Álamo, ex Rojo y solista oficial de la GBB, estará acompañado de Michelle Nuñez, participante The Voice y El Retador de Mega, y David Contreras, tenor nacional e integrante de Vox Lumini.

El director de la Golden Big Band, Ignacio Antoine Muñoz, estableció que “para cerrar nuestra programación este año 2022 contemplamos realizar, cómo es de costumbre, un concierto de Navidad en donde nos presentaremos junto al elenco de voces Vox Lumini en un interesante espectáculo Gospel Navideño, pudiendo así de esta manera, vincularnos con los elencos y artistas más importantes de nuestro país”.

“Siempre es un honor y un placer estar acompañada de los tremendos músicos de la Golden Big Band. Gracias al Teatro Regional del Maule por esta bella invitación. No me cabe duda de que será un gran concierto”, afirmó Michelle Núñez.

Finalmente, Victoria Flores, secretaria ejecutiva del TRM hizo énfasis en la producción de este magno evento. “Cerramos un 2022 muy especial, donde pudimos trabajar con la comunidad en su plenitud, por ello, quisimos hacer este concierto con un despliegue técnico y humano donde más de 60 artistas nos ofrecerán una velada inolvidable, además sellamos la alianza con PF Alimentos, que desde nuestros inicios nos permite llegar al espacio público y vivir una experiencia artística igual como si estuvieran en un teatro. Con este concierto queremos agradecer la fidelidad de nuestros públicos porque nos debemos a ellos”, cerró.

El programa del evento contempla piezas como “Jingle Bells” de Sammy Nestico, “A Charlie Brown Christmas” de Paul Murtha, “Hallelujah” de G.F.Haendel/Mervyn Warren, entre otros. El público podrá disfrutar de obras interpretadas por el coro completo, en dúos y solista.

Las entradas se encuentran disponibles en el sistema www.vivoticket.cl, los valores van desde los $4000 (general) hasta los $8000 (preferencial).