Opinión 21-12-2022

¡TÚ! EN MIS SUEÑOS

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno



Por qué los momentos

de gran felicidad compartidos

una vez vividos, se transforman

en sueños intangibles

fuera del alcance de nuestros

sentidos y placeres.



Y me quedo volando

tras tu pasión y ternura

como una abeja

que te busca entre flores

para libar tu dulce néctar

entre tus dorados pétalos

para que me devuelvan la cordura.



Y en mis sueños te veo

pálida, abrazada a mis recuerdos

tratando de derribar vallas

y tenerte a mi lado de nuevo

para amarte y decirte

cuanto te quiero,

con un beso de tus labios.



Aún resuenan en mí

tus ardientes palabras

como un fuerte eco en mi pecho

en cada respiro y latido:

“Fue en maravillosa conexión,

placer y amor,

fui tuya toda la tarde.

¡De corazón!”

Y hoy te extraño como un sueño.



Me encantó que así lo fuese,

y en mis nostalgias, me consuela

que no haya sido un sueño

y me quedo abriendo horizontes

y senderos floridos

que traigan tu alegre figura

para amarte de nuevo.



¡Cariño mío! Corazón tranquilo,

corazón en paz, corazón enamorado.

Sé que estás preparando

¡Bailando, bailando, bailando!

mis besos y caricias,

con una dulce y ardiente pasión

para convertir en realidad

una vez más…nuestros sueños.