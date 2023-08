Opinión 03-08-2023

TAL VEZ



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Tal vez tú me amas, tal vez yo no,

tal vez tú no me amas, tal vez yo sí,

en las circunstancias del cómo vivimos

tal vez estamos en los juegos

imposibles del amor… tal vez no,

sumidos en sueños imposibles

de vencer distancias… tal vez venciéndolas

con la ayuda del amor.



Tal vez nunca besaré tus labios,

tus ojos negros de tierna mirada,

tal vez los haya besado mil veces,

amándote en mis noche solitarias,

viéndote en mis rincones oscuros

iluminados por tu presencia

en mis versos de enamorado.



Tal vez jamás haremos el amor,

tal vez lo hemos hecho muchas veces

convocados por una gran pasión

que sentimos, tú por mí… y yo por ti,

haciendo esos sueños imposibles… posibles

donde tú te sientes cada vez más mujer

y yo halagado de compartir grandes

placeres y satisfacciones contigo,



Tal vez. ¿Habrá algo más importante

que pueda acontecer en nuestras vidas?

Ya no nos importa la muerte

porque disfrutamos de nuestros

besos, caricias y cuerpos presentes,

porque el amor ha vencido barreras

haciendo lo imposible… posible

y este posible se ha anidado

en nuestros corazones,

en “aquel tal vez” que muchas veces

pensamos que era… imposible.