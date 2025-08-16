Deportes 16-08-2025

Talca afina detalles para recibir el Mundial Sub-20: un evento que pondrá a Chile en la vitrina del fútbol internacional

• Autoridades nacionales y locales recorrieron el principal recinto deportivo de la región del Maule, que albergará esta cita mundial y que se encuentra en su última etapa de remodelación

A poco más de un mes del inicio del torneo, el Director Nacional del IND, Israel Castro, y el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Jorge Guzmán Zepeda, inspeccionaron las obras finales del Estadio Fiscal de Talca, que se alista para cumplir con los estándares FIFA y dejar un legado deportivo y social para la región y el país.

En la actividad también participaron el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz Avendaño, y el director regional del IND Maule, Zenén Valenzuela Kleiber. Las autoridades realizaron un recorrido por el recinto, el cual ya presenta un avance superior al 80% en sus obras de remodelación, para este evento que se desarrollará del 27 de septiembre y al 19 de octubre.

“Vamos bastante bien, estimamos terminar las obras a fines de mes. Son trabajos con un costo aproximado de 4.400 millones de pesos, que han involucrado principalmente la cancha, las áreas VIP, comunicaciones, camarines y salas de recuperación. El recinto está muy cerca de cumplir con los estándares que nos exige la FIFA, lo que no solo nos permitirá albergar un gran evento como el Mundial, sino que dejará un importante legado a la ciudad”, aseguró Israel Castro, Director del IND.

INVITACIÓN

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán destacó que “ser sede de un Mundial implica responsabilidades, y una de ellas es que el principal recinto deportivo esté en condiciones óptimas. Hemos visto cómo se ha destinado la inversión para recibir de buena forma este campeonato y también para habilitar los campos de entrenamiento, donde hay un gran esfuerzo municipal. El llamado a todos es a prepararnos para dar un buen recibimiento a las delegaciones y turistas”.

El alcalde Juan Carlos Díaz subrayó el trabajo conjunto que se está realizando: “El Estadio Fiscal avanza a paso firme para recibir este evento mundial. Desde el municipio estamos habilitando canchas de entrenamiento y preparando la ciudad para un acontecimiento que tendrá un impacto social, cultural y económico muy positivo”.

Cabe consignar que el Estadio Fiscal de Talca, junto al Estadio Nacional, el Estadio El Teniente de Rancagua y el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, serán las sedes del Mundial Sub-20 de la FIFA 2025. El recinto talquino albergará los partidos del Grupo F y uno del Grupo E, con selecciones como Arabia Saudita, Colombia, Nigeria, Noruega, Francia y Nueva Caledonia, además de encuentros de octavos y cuartos de final.



