Crónica 20-08-2025

Talca: La Tía Rica realizará remate de vehículos y especies de origen fiscal y judicial



La Dirección General del Crédito Prendario DICREP, conocida popularmente como “La Tía Rica”, en la Región del Maule, realizará este lunes 25, desde las 10:00 horas, un remate de vehículos de diferentes marcas, modelos, años y estado de conservación, así como de diversas especies dadas de baja, de origen fiscal y judicial.



Los vehículos y especies fueron derivadas a “La Tía Rica” y se trata de: 2 vehículos de la Fiscalía Local de Talca, ubicado en sus bodegas ubicadas en la localidad de Unihue, 1 vehículo de la Fiscalía Local de Licantén, ubicado en el Reten El Sauce de Carabineros de Chile, camino a San Clemente, 2 vehículos del SERVIU, ubicados en calle 2 Norte N°1300 de Talca (complejo deportivo SERVIU) y diversas especies dadas de baja por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, ubicado en Avenida San Martin, Curicó.



Así lo destacó, el Administrador de DICREP Talca, Esteban Pérez, quien señaló que “para quienes deseen participar de este remate virtual, la garantía es de $300.000 pesos, y es de carácter obligatorio para participar en el remate, la cual, se podrá realizar impostergablemente hasta el día 23 de agosto de 2025 a las 23:59 horas. Esta debe corresponder al titular inscrito, no se aceptarán de terceros. Esta debe ser correctamente acreditada a través de transferencia electrónica o depósito a nombre de la Dirección General del Crédito Prendario, cuenta corriente del Banco Estado N° 435-0002457-8, Rut 61.504.000-2, e informado al correo electrónico: remates.talca@dicrep.cl”.



Si se desean más antecedentes se puede consultar en las oficinas de la DICREP Talca, Avenida Dos Sur 1196, en el Teléfono: 71-2340575, al correo: remates.talca@dicrep.cl, en el sitio web www.dicrep.cl o en el Call Center: 800340022 (desde celulares) y 226906900 (red fija).

