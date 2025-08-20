miércoles 20 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Crónica 20-08-2025
    Talca: La Tía Rica realizará remate de vehículos y especies de origen fiscal y judicial
    Publicidad 12

    La Dirección General del Crédito Prendario DICREP, conocida popularmente como “La Tía Rica”, en la Región del Maule, realizará este lunes 25, desde las 10:00 horas, un remate de vehículos de diferentes marcas, modelos, años y estado de conservación, así como de diversas especies dadas de baja, de origen fiscal y judicial.

    Los vehículos y especies fueron derivadas a “La Tía Rica” y se trata de: 2 vehículos de la Fiscalía Local de Talca, ubicado en sus bodegas ubicadas en la localidad de Unihue, 1 vehículo de la Fiscalía Local de Licantén, ubicado en el Reten El Sauce de Carabineros de Chile, camino a San Clemente, 2 vehículos del SERVIU, ubicados en calle 2 Norte N°1300 de Talca (complejo deportivo SERVIU) y diversas especies dadas de baja por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, ubicado en Avenida San Martin, Curicó.

    Así lo destacó, el Administrador de DICREP Talca, Esteban Pérez, quien señaló que “para quienes deseen participar de este remate virtual, la garantía es de $300.000 pesos, y es de carácter obligatorio para participar en el remate, la cual, se podrá realizar impostergablemente hasta el día 23 de agosto de 2025 a las 23:59 horas. Esta debe corresponder al titular inscrito, no se aceptarán de terceros. Esta debe ser correctamente acreditada a través de transferencia electrónica o depósito a nombre de la Dirección General del Crédito Prendario, cuenta corriente del Banco Estado N° 435-0002457-8, Rut 61.504.000-2, e informado al correo electrónico: remates.talca@dicrep.cl”.

    Si se desean más antecedentes se puede consultar en las oficinas de la DICREP Talca, Avenida Dos Sur 1196, en el Teléfono: 71-2340575, al correo: remates.talca@dicrep.cl, en el sitio web www.dicrep.cl o en el Call Center: 800340022 (desde celulares) y 226906900 (red fija).
    Freddy Mora | Imprimir | 76

    Otras noticias

    Linares recordó a San Alberto Hurtado con Misa de la Solidaridad
    Linares recordó a San Alberto Hurtado con Misa de la Solidaridad
    El lunes 25 comienza la cuarta etapa de trabajos del Eje de calle Maipú
    El lunes 25 comienza la cuarta etapa de trabajos del Eje de calle Maipú
    Linares: Director de SEC regional se reunió con representantes de vecinos por alzas excesivas en cuentas de luz
    Linares: Director de SEC regional se reunió con representantes de vecinos…
    Plan regional del cáncer reunió al sector salud del Maule
    Plan regional del cáncer reunió al sector salud del Maule
    Dos equipos DEA recibe el Cuerpo de Bomberos de Linares
    Dos equipos DEA recibe el Cuerpo de Bomberos de Linares
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para