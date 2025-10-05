Deportes 05-10-2025

Talento deportivo detectado por IND inició su camino en el ciclismo curicano

-La detección de estos deportistas consideró a más de 70 niños y niñas, utilizando el apoyo de tecnología para las mediciones que contempla el programa Promesas Chile del Instituto Nacional de Deportes



Luego de una detección de talentos efectuada por el Instituto Nacional de Deportes (IND) y su programa Promesas Chile, en el Colegio El Boldo de Curicó, un deportista eligió por vez primera en este tipo de instancias potenciar su aprendizaje en la disciplina del ciclismo.

Vijay Montero, de quinto año básico fue puesto a disposición del técnico de Promesas Chile para esta disciplina en esa ciudad, Sebastián Muñoz, comenzando en septiembre este proceso específico de entrenamientos.

El Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, manifestó su alegría por este resultado: Nos pone contentos que este deportista se haya inclinado por esta disciplina estratégica de nuestra región, siendo primera vez que ocurre, lo que es un tremendo aporte para potenciar a este posible futuro representante del Maule en diversas competencias.

Por su parte, Manuel Almonacid, director regional (s) del IND del Maule, señaló que esta es una acción muy importante que desarrollamos como institución, Promesas Chile es un Programa que lleva 28 años promoviendo y desarrollando talentos deportivos en nuestra región, por lo que detectar y fomentar el desarrollo de estos talentos representa una ayuda importante para los técnicos y entrenadores, aportando al desarrollo deportivo de largo plazo para la región y el país.



La Política Nacional de Actividad Física y Deporte de 2016-2025, en una de sus múltiples investigaciones, detectó que los menores llegaban a la práctica sostenida de entrenamientos en alguna disciplina, debido a diversos temas y no por talentos o habilidades, cuestión que estaba reservada casi en forma exclusiva para el fútbol.

Sin embargo, el trabajo que desarrolla el Mindep-IND en la región del Maule, permite que en forma periódica se desarrollen captaciones masivas de talentos, como ocurrió en este caso, para ser derivados a instituciones deportivas interesadas en contar con ellos.

En esta pesquisa desarrollada en junio de este año, se tomó una completa batería de test a 76 niños y niñas del establecimiento, arrojando las cualidades físicas sobresalientes de Vijay, quien señaló tras sus primeros entrenamientos en el velódromo Manuel Gallardo de Curicó que “me gusta el ciclismo y veremos cómo seguimos en una eventual carrera deportiva.

