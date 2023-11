Opinión 24-11-2023

Talento IT: ¿Por qué apostar por equipos diversos?



Gloria Caro, Consultora Senior IT de KIBERNUM



He observado de cerca los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en su búsqueda de profesionales de IT. En un rubro en constante evolución, no solo la tecnología se actualiza, sino también los procesos de reclutamiento. Una tendencia que ha cobrado cada día más relevancia es la diversidad de profesionales que se requieren en los puestos de trabajo IT.



Creo que esta es una gran oportunidad para aprovechar las virtudes de cada postulante que llega a una nueva empresa. No se trata solo de cumplir con cuotas o de ser políticamente correctos; se trata de enriquecer nuestras organizaciones, fomentar la innovación y asegurar el éxito a largo plazo.



Es esencial comprender que el talento IT es valioso y escaso. No basta con ofrecer un salario competitivo,ya que los profesionales de tecnología buscan algo más que un buen salario. Buscan desafíos estimulantes, oportunidades de aprendizaje, comodidad y desarrollo, un entorno de trabajo colaborativo y ser parte de proyectos significativos.



Cuando buscamos candidatos, no podemos limitarnos a mirar los mismos perfiles de siempre. Debemos buscar talento en todos los rincones, sin importar el género, origen étnico, orientación sexual o cualquier otra característica personal. La diversidad en el proceso de reclutamiento no sólo es ética, sino también una estrategia inteligente.



La razón es simple: equipos diversos generan soluciones más creativas y eficaces. La tecnología está en constante evolución y la capacidad de adaptación es esencial. Al reunir personas con diferentes perspectivas y experiencias, estamos más preparados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen en este entorno dinámico. Los equipos diversos pueden abordar problemas desde múltiples ángulos, lo que conduce a soluciones más innovadoras y robustas.



Sobre esto, existen algunas claves que los postulantes deben conocer para destacar en entrevistas y procesos de reclutamiento: No existe una fórmula mágica para triunfar en una entrevista laboral; es un proceso de "ensayo y error". La clave está en aprender de los errores y perfeccionar las habilidades sociales. Además del conocimiento técnico, las capacidades comunicativas son esenciales para transmitir lo que podemos aportar, pero también nuestros límites.



Muchas veces puede pasar que, incluso aprobando todos los filtros y quedando seleccionado en el cargo al que se postuló, la persona se puede ver sobrepasada con el nivel de exigencia o con poca motivación para continuar. Esto no debe verse como una debilidad. Puede significar que la empresa o el cargo no se ajustan a nuestras habilidades. La clave para evitar esto es investigar cuidadosamente las convocatorias y las empresas a las que aplicamos. Busquemos no solo puestos afines a nuestros conocimientos, sino también empresas en las que nos sintamos cómodos y representados.



La retención de talento también es un punto esencial. Ofrecer un entorno en el que el profesional pueda crecer y desarrollarse es fundamental. En KIBERNUM, hemos abrazado la diversidad como un pilar fundamental de nuestra estrategia de reclutamiento. Hoy estamos comprometidos a promover un entorno inclusivo donde cada miembro del equipo se sienta valorado y respetado. ¿Un dato? Hemos ido acortando la brecha de género en el área, donde el 53% de personas en nuestra Casa Central son mujeres y el 35% de ellas ocupa cargos de liderazgo.



La diversidad en IT no es solo una tendencia pasajera, sino una necesidad. Para tener éxito en el mundo empresarial de hoy, es esencial reclutar talento de manera inclusiva. La diversidad no solo es una cuestión de justicia social, sino una estrategia inteligente que nos ayudará a liderar en un mundo cada vez más competitivo e innovador.