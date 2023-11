Social 21-11-2023

Tasa de ocupación en la región del Maule se situó en 52,8%

El último boletín del Termómetro Laboral informa que la tasa de ocupación de la región alcanzó a 52,8%, lo que representa un total de 498.519 personas ocupadas. Al desglosar la cifra por sexo, se tiene que la tasa de ocupación femenina es de 43,4% y la masculina llega a 62,8%. Los datos corresponden al periodo julio - septiembre de 2023.

El director regional de Sence Maule, Oscar Morales Mejías, indicó que “en esta ocasión el porcentaje de ocupación femenina nuevamente es menor al masculino, lo que nos conduce a darle mayor énfasis a potenciar la capacitación en mujeres como se ha estado realizando a través de Sence, recordando las directrices del servicio a nivel nacional. Junto con ello, hemos estado dándole el tinte regional, tomando en cuenta que las necesidades de capacitación no son iguales en nuestra región como en otras del país”. En este sentido, invitó a informarse y postular a los cursos de capacitación, tanto on line como presenciales, en la página www.sence.gob.cl o consultar en las oficinas regionales, ubicadas en calle 3 oriente 1298, Talca, de lunes a viernes desde las 9:00 a 14:00 horas.

Por otra parte, el boletín señala que “se observa una correlación entre mayor tasa de ocupación a mayor nivel educativo”. En particular, el Observatorio establece que la tasa de ocupación para las personas ocupadas con educación media completa es de 62,5%. En el caso de las personas con nivel de educación superior la cifra es de 82,7%, mientras que para quienes tienen enseñanza básica incompleta la tasa es de 31,1%.

Respecto a lo anterior, la directora del Observatorio Laboral del Sence-Maule, Irma Carrasco Tapia, explicó que el nivel de escolaridad es una variable importante vinculada a la posibilidad de obtener empleo por parte de las personas que buscan trabajo: “Quienes se desempeñan en oficios básicos son personas que tienen menor acceso a movilidad de empleo; sin embargo, la certificación del oficio aparece como muy buena alternativa para reconocer la experticia que las personas han adquirido a partir de los años”, precisó. La directora recordó que en la región del Maule por primera vez está la representación de Chile Valora, entidad que lidera los procesos de certificación.

En cuanto al escenario laboral según el rango etario, el boletín muestra que la mayor tasa de ocupación se da entre las personas de entre 30 a 44 años, grupo donde la ocupación alcanza el 75,2%. Le siguen los ocupados de entre 15 y 29 años, cuya tasa de ocupación es de 36,6%.

Por sector económico, se observa un alza en la ocupación en los sectores comercio y servicios sociales y personales en el último período de análisis, con 12.621 y 17.895 ocupados más respectivamente.