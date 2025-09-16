Crónica 16-09-2025

Te Deum Católico: llamado a la unidad en año electoral marcó ceremonia en Linares



En la Iglesia Catedral de Linares se realizó el reciente domingo, el Te Deum Católico por Fiestas Patrias. Con la presencia de la comunidad y representantes de instituciones, organizaciones civiles y autoridades.

La ceremonia religiosa, como es tradición, se efectuó para conmemorar el 215° Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional; y dar Gracias por las bendiciones a la Nación.

En su mensaje, el Obispo de Linares, Monseñor Tomislav Koljatic, indicó que este es un año de importantes decisiones para Chile y nuestra zona, por ello, el llamado es a la unidad, que las legítimas diferencias en ideas, en visiones de mundo o de gestión en materias políticas, no signifiquen confrontación, peleas u odio de unos con otros, que el debate se realice en un marco de convivencia sana.

En el Te Deum estuvieron presentes la Delegada Presidencial Provincial, Aly Valderrama, y el Alcalde de Linares, Mario Meza, quienes se sumaron al llamado que caracterizó este Te Deum 2025.

