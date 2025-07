Opinión 03-07-2025

TE LLAMARÉ… ¡AZUCENA!



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno









¿Dónde estás Azucena!

Nuestros caminos convergentes

hoy yacen yermos

¿Dónde estás?

La melancolía ha sembrado

su semilla, tú ya no emerges

desde aquel entonces …

en el camino florido

no están grabadas

tus huellas con tus pétalos queridos.



¿Qué pasó con nuestro amor?

La brisa ya no juguetea tu cabello

en mi rostro.

¡Azucena!

Mi corazón llora,

lloran las flores y el cielo

¿Dónde está la felicidad?

Aquella que el camino florido

nos procuró.



¡Azucena!

Hoy todo yace solitario

Invadido por la tristeza.

Te llamo desde las cimas

de las montañas

¡Azucena… ¡

Recorre mi voz por valles, quebradas

sierras nevadas, bosque, playas y ciudades

eres el aroma que se aleja,

mis lágrimas que se escurren

por la convergencia.



¡Azucena!

Esperanzado en la nueva primavera

te haya protegido del invierno

en la gravidez de la tierra querida

para brotar más bella que nunca

para ser bellos poemas de nuevo.

¡Mi Amada Azucena!!!