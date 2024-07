Social 24-07-2024

¿Te robaron el teléfono?: Qué resguardos tener en cuenta cuando esto ocurre

- Si bien posterior a este hecho se debe alertar al banco, a la empresa de telefonía y poner la denuncia en carabineros, existen varias acciones que se pueden realizar previas al robo o pérdida del teléfono, explicó Héctor Muñoz, jefe de Seguridad Digital de la UTalca.





El celular ha tenido tal nivel de penetración en nuestras vidas, que existen muchas acciones en las que dependemos de él, y, si se nos pierde o roban, la experiencia a la hora de recuperar la información, las contraseñas o bloquearlo y recuperar el chip, puede llegar a ser muy engorrosa.



Sin embargo, existen una serie de pasos previos para evitar que el robo del celular se convierta en un problema aún más grande. Así lo explicó Héctor Muñoz, jefe de Seguridad Digital de la UTalca, quien detalló que existen acciones preventivas que se deben tener en cuenta a la hora de cuidar la información que hay en los teléfonos móviles.



“No solamente tenemos que pensar en qué voy hacer después que me roban el celular, sino que debemos establecer un conjunto de acciones previas, como instalar un localizador para nuestro celular y el doble factor de autentificación para todas nuestras contraseñas, como también dejar preparado el teléfono para hacer los respaldos cuando correspondan. Entonces, cuando ya me lo robaron, puedo bloquearlo, porque las aplicaciones que me lo permiten están instaladas”, explicó el experto.



Al ser consultado sobre la instalación de aplicaciones que indican dónde se encuentra el móvil, Héctor Muñoz indicó que siempre se debe avisar a las autoridades y no iniciar la búsqueda por cuenta propia, pero si el celular robado cuenta con “los aplicativos de geolocalización y el doble factor de autentificación, a veces el delincuente descubre que tiene muchas medidas de seguridad en el teléfono y lo que hace es tirarlo. Entonces, desde esa perspectiva hay que tener presente el localizador”.



Respecto a la creación de contraseñas, el especialista señaló que, “a medida que pasa el tiempo, las contraseñas son cada vez más largas, complejas y cuesta recordarlas. Las últimas técnicas para crearlas nos dicen que usemos frases que tengan combinaciones. Por ejemplo, se puede pensar en una frase como: las ovejas del campo del abuelo todas son blancas en este invierno 2024, después se toman las primeras letras de cada palabra y se construye la clave que, producto de esta combinación, será muy difícil de hackear”, agregó.