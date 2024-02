Cultura 06-02-2024

Teatro Regional del Maule culminó exitosamente su programación estival

La institución en enero ofreció jornadas de capacitación para jóvenes músicos, conciertos familiares de cuentos animados y de bandas sonoras de un estudio japonés, stand up comedy y música popular.



Si bien es cierto no se vivieron grandes espectáculos masivos que se tomaran las calles como en años anteriores, pues la situación financiera no lo permitió, el Teatro Regional del Maule presentó una programación veraniega pensada en la familia con propuestas artísticas de valor.

La orquesta Clásica del Maule presentó el concierto “Cuentos Animados”, una propuesta que fusiona la música original del artista maulino, Carlos Stockle, con relatos orales en vivo y proyecciones de películas de principios del siglo XX, de la precursora del cine infantil, Charlotte Reiniger. “Este programa tuvo una gran recepción del público, resultó ser un concierto novedoso, mediado y apto tanto para grandes como para los más pequeños, así que es posible que en el futuro vuelva a ser parte de nuestra cartelera”, detalló Victoria Flores, Secretaria Ejecutiva del Teatro Regional del Maule.

En música, el principal escenario de la región también vivió la despedida de la banda nacional Ases Falsos, elenco que tomará un receso indefinido. Asimismo, el concierto de piano protagonizado por Hernán Pantoja, “Desde las Aguas” y la presentación de Kokorone Music, que rinde homenaje a las bandas sonoras de las películas del Studio Ghibli.

En humor se vivieron dos jornadas a sala llena de Edo Caroe, quien presentó su nuevo espectáculo “Peligrosamente Bien”.

La reflexión y el análisis fueron parte del quehacer regional en la jornada de Congreso del Futuro, que en esta versión abordaron temáticas referentes a la Inteligencia Artificial.

Finalmente, durante tres días integrantes de diversas orquesta infantiles y juveniles se tomaron el TRM para vivir jornadas de aprendizaje e intercambio musical. Esta actividad concluyó con una presentación de una gran orquesta conformada por 70 integrantes de distintos elencos como OIJ del Teatro Regional del Maule, Mejor Niñez, Carlos Trupp, Pelarco, Colegio Artístico del Maule, Liceo Santa Marta, Liceo Abate Molina, Salesianos de Talca y la Banda Instrumental del Conservatorio de la Universidad de Talca.

Actualmente el TRM prepara su temporada 2024, pese a que aún no cuenta con financiamiento definido para su funcionamiento. Por el momento opera con recursos propios y aportes de la Municipalidad de Talca y está a la espera de recursos por parte del Ministerio de las Culturas y del Gobierno Regional.