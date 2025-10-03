Nacional 03-10-2025

Tecnología de impresión 3D desarrolla muros con biocemento reutilizando desechos mineros

En el marco del desarrollo de la tecnología de impresión 3D en la industria de la construcción, la profesora del Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Verónica Arcos, se encuentra desarrollando en el Campus San Joaquín de la casa de estudios los primeros prototipos de muros a escala utilizando como materia prima el producto CemVivo, de la empresa de biotecnología DomoLif.

La mezcla, calificada como un biocemento, busca transformar los desechos de los relaves en un material útil para la construcción, sin afectar su calidad, contribuyendo a la reducción de contaminantes de la industria cementera y del impacto ambiental de los relaves mineros.

El trabajo conjunto con DomoLif se generó en el marco del «Programa Tecnológico Reconversión Tecnológica de Relaves: Innovación para la Minería Secundaria y Gestión Sostenible de Pasivos Ambientales«, financiado por CORFO, junto al Centro de Investigación en Minería Sustentable JRI y el Grupo Antofagasta Minerals.

Según explica la profesora Arcos, «la directora ejecutiva de DomoLif, Pamela Chávez, estaba buscando una empresa o aliado para poder ejecutar su proyecto de impresión en 3D con CemVivo. A través de Concret3d Architecture, spin-off de la USM, generamos una colaboración que actualmente nos tiene desarrollando en el laboratorio del Departamento de Arquitectura en Campus San Joaquín los primeros prototipos de muros a escala con esta mezcla».

De acuerdo a la programación, los primeros prototipos, a escala 1:10, entregarán al equipo la información necesaria para ir avanzando en la impresión de prototipos de mayor tamaño. «La idea es ir escalando de a poco los prototipos para que, cuando lleguemos a la escala real, podamos tener mayores certezas respecto al comportamiento del material. Por ejemplo, estamos haciendo un pilar, imprimiendo entre cinco a diez centímetros diarios, siguiendo los protocolos que usan las constructoras para imprimir edificios, ya que no se imprime el muro completo en un día, sino que se avanza diariamente para que no se colapse ni deforme la pieza», comenta la profesora de la USM y fundadora de Concret3d Architecture.



