Opinión 09-11-2024

Teletón: motor de rehabilitación y biomedicina en Chile

José Gerardo Moya

Director Escuela de Ingeniería Civil Biomédica

Universidad Finis Terrae





Desde su origen, la labor de la Fundación Teletón se ha consolidado como un pilar fundamental en el avance de la biomedicina y la tecnología de la rehabilitación en Chile. La medicina avanza con rapidez y la Teletón ha sabido posicionarse a la vanguardia en Latinoamérica. Gracias a su labor, hoy personas con distintos tipos de discapacidad acceden a innovadoras tecnologías que incrementan de manera significativa su calidad de vida. Desde prótesis avanzadas desarrolladas en 3D hasta tecnología asistiva de punta, integrando el desarrollo de dispositivos y técnicas modernas.



Por ejemplo, la introducción de herramientas de alta tecnología, como el Lokomat, un exoesqueleto robótico que ayuda a recuperar el movimiento de extremidades inferiores, o el Armeo, diseñado para trabajar la movilidad de los brazos, son un hito en la rehabilitación robótica.



Por su parte, la rehabilitación a distancia, impulsada en pandemia, ha sido otro de los usos de la biomedicina por parte de la Teletón. La telerehabilitación, sumado al uso de realidad virtual en terapias, permiten llevar la asistencia a lugares remotos, haciendo que la inaccesibilidad geográfica ya no sea un obstáculo para obtener servicios de calidad.



Este enfoque pionero en el uso de la tecnología en función de la medicina resalta la necesidad de formar a profesionales con la capacidad de entender y gestionar estos avances. Además, con la creciente complejidad de los sistemas de salud y la sofisticación de los dispositivos biomédicos es imprescindible contar con expertos que no solo sepan operar estas nuevas tecnologías, sino que también cuenten con las herramientas y el conocimiento para desarrollarlas. La Ingeniería Civil Biomédica se presenta como una respuesta a esta demanda.



Desde 2025, en la Universidad Finis Terrae formaremos ingenieros biomédicos con una sólida base en ciencias de la ingeniería, ciencia de datos y ciencias biomédicas. Ellos no sólo buscarán crear soluciones tecnológicas sostenibles, sino también asegurar que cada avance cumpla con las normas de seguridad y bioéticas. Así seguiremos contribuyendo a que más personas puedan acceder a terapias y rehabilitación cada vez más revolucionarias.