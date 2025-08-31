Hoy
domingo 31 de agosto del 2025
Nacional 31-08-2025
Teletón no teme problemas por su fecha entre primera y segunda vuelta: "Nos une a todos"
La directora general de la Fundación Teletón, María José Zaldívar, descartó que las elecciones presidenciales compliquen la edición 2025 del evento solidario, ya que se realizará el 28 y 29 de noviembre, entre la primera y la segunda vuelta.
En El Diario de Cooperativa, hizo ver que no es la primera vez que ambos sucesos coinciden, pero además, reflexionó que "la Teletón es la instancia que nos une a todos como chilenos".
"Tenemos muchas diferencias, en los partidos políticos, en los equipos de fútbol, en los gustos de comida, pero si hay algo que nos une a todos, y en lo que estamos todos de acuerdo, es en que la Teletón es la gran obra de Chile", reflexionó quien fuera ministra del Trabajo entre 2019 y 2021.
