Opinión 21-12-2024

Tendencias tecnológicas que transformarán la región en 2025

Cristina Palmaka, presidenta de SAP América Latina y el Caribe





América Latina está en un punto de inflexión tecnológico que definirá nuestro desarrollo en los próximos años. La acelerada adopción de la inteligencia artificial y la transformación digital de las industrias abren un mundo de oportunidades, pero también nos desafían a innovar con propósito. Desde mi posición, he sido testigo del impacto que la tecnología puede tener en nuestras economías, empresas y sociedades y quiero compartir mi visión sobre las tendencias que marcarán este 2025.

Inteligencia Artificial: Catalizador de la transformación digital

La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo lo que es posible. De acuerdo con IDC, el gasto mundial en tecnologías de IA alcanzará los 227 mil millones de dólares en 2025, y América Latina no se quedará atrás. Desde mi perspectiva, la IA generativa y la automatización de procesos serán clave para que industrias como la manufactura y los servicios financieros se transformen y creen nuevos modelos de negocio.

En los próximos años, veremos cómo los copilotos de IA y la colaboración multiagente se integran profundamente en el flujo de trabajo de las organizaciones. Esto significa que muchas tareas repetitivas serán automatizadas, permitiendo a los equipos enfocarse en decisiones estratégicas y actividades de mayor valor. La IA no solo potenciará la eficiencia, sino que ayudará a muchas organizaciones a reinventarse, ofreciendo productos y servicios innovadores que llegarán a nuevos clientes.

El desafío será claro: quienes no adopten esta evolución tecnológica enfrentarán dificultades. Aquí, la ciber-resiliencia —la capacidad de adaptarse con rapidez a las tecnologías más recientes— será crucial para garantizar la competitividad y el crecimiento sostenido de las empresas.

La nube: Flexibilidad y crecimiento para un futuro competitivo

La adopción de tecnologías en la nube es imparable. Según el Boston Consulting Group, para 2025, el 35% de la inversión tecnológica en nuestra región estará dirigida a la nube, con un mercado que alcanzará los 30 mil millones de dólares. Esto refleja lo que veo día a día: las empresas en América Latina están avanzando rápidamente hacia plataformas más flexibles y escalables para responder a un mercado globalizado y dinámico.

Las soluciones en la nube, como Cloud ERP, permiten a las organizaciones ser ágiles, innovar y adaptarse a las fluctuaciones del entorno económico. Estoy convencida de que en 2025 seguiremos viendo un crecimiento sostenido de la adopción de la nube, impulsando la transformación digital de las empresas y llevándolas a competir de igual a igual en el escenario global.

Sostenibilidad: Una prioridad que no puede esperar

La sostenibilidad ya no es solo una tendencia; es una necesidad urgente. IDC anticipa que, para 2025, el 40% de las principales 5000 empresas de América Latina tendrán equipos dedicados a la sostenibilidad. Este cambio es impulsado tanto por la creciente regulación como por la presión de los consumidores y mercados que exigen prácticas responsables.

En los últimos años, he sido testigo de cómo nuestros clientes han pasado de explorar iniciativas de sostenibilidad a implementarlas de manera activa. Las soluciones tecnológicas, como las que ofrecemos en SAP, están ayudando a las empresas a medir y reducir su huella de carbono, optimizar recursos y lograr una operación más eficiente y responsable. Estoy segura de que en 2025 esta tendencia se profundizará, demostrando que sostenibilidad y crecimiento no son excluyentes, sino complementarios.