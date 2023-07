Nacional 05-07-2023

¡Tenemos al mejor enólogo del mundo!: El chileno Rafael Urrejola gana prestigioso concurso internacional de vinos

Rafael Urrejola es el enólogo jefe de un grupo de seis expertos que crean los vinos de la Viña Undurraga, quien hoy se ha transformado en el mejor del mundo en su profesión según el prestigioso e influyente concurso International Wine Challenge 2023 (IWC) originario de Reino Unido. Si bien ya había sido nominado dos veces antes como finalista a la categoría Red Winemaker of the Year- el año 2014 y 2022-, recién en esta edición, la 39ª, ganó el galardón. Según muchas descripciones, éste es "el concurso de vinos y sake más riguroso, imparcial e influyente del mundo". Sin embargo, el propio Urrejola admite que hay otros también relevantes. Aunque aclara a Emol que "si uno pensara en tenis y hacemos el símil con los Grand Slam, éste sería uno de los cuatro Grand Slam".

Los reconocimientos "Winemaker of the Year" consideran cinco categorías: Red Winemaker, White Winemaker, Fortified Winemaker, Sparkling Winemaker y Sweet Winemaker. En cada una de ellas se nomina sólo a tres enólogos y, en la versión 2023, Urrejola es el único chileno y americano incluido en la categoría Red Winemaker. Para el enólogo "es súper emocionante" haber recibido este reconocimiento que fue entregado en Londres, aunque no pudo viajar por temas de fuerza mayor. Se reconoce "primero en shock y después lo vas digiriendo de a poco. Si bien se premia a una persona, pero de alguna forma hay un trabajo gigante de mucha gente. Yo trato de siempre hacer partícipe a la gente que trabaja en la Viña (Undurraga)", dice. Desde 2007 –16 años- que Urrejola trabaja en ese lugar: "Ha sido una vida trabajando con mucha gente que contribuye a esto. Para mí es súper emocionante", menciona.