Deportes 22-08-2025

Tenistas linarenses se preparan para clasificatorio al campeonato nacional escolar

- Este fin de semana comenzará clasificatorio al campeonato nacional escolar

Una brillante actuación lograron los tenistas que están representando a la ciudad de Linares , en el reciente campeonato regional G-4 , que se realizo en la ciudad de Curicó .

La delegación cumplió un excelente desempeño, demostrando que están en su mejor momento , lo que tiene muy contentos a los integrantes del club de tenis local , ubicado en el polideportivo de la calle Rengo .

En categoría sub 12 , José Pedro González , obtuvo muy cerca de quedarse con el torneo , logró el vicecampeonato , pero se entregó por completo en la cancha. En Damas sub 16 , Ariela Moraga , alumna del colegio Concepción , obtuvo nada menos que el título , una tenista que ya da que hablar en el contexto regional y nacional, y Constanza Reyes , alumna de colegio Amelia Troncoso , logró el vicecampeonato , dejando en claro que también está pasando por su mejor momento .

En tanto que el jugador Sub 18 , José Miguel Rumatz , alumno del colegio El Rosario, tuvo un nivel superlativo en cancha y se quedó con el título de campeón, mostrando un excelente nivel de juego y rendimiento en la arcilla .

Este fin de semana debería realizarse en la ciudad de Talca el clasificatorio al campeonato Nacional Escolar , donde esperamos que la delegación de Linares pueda obtener los boletos para ese evento.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

