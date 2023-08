Opinión 20-08-2023

Tensión e inquietud

Luis Hernán Torres Aguirre.



El tenor, de la mayoría de las noticias de estos últimos días, es realmente preocupante y sin temor a equivocarme, las podríamos calificar de pavorosas.

Hace unos meses atrás escribí dos artículos referentes a este escenario e ilusamente pensé que la situación, a la fecha que vivimos, podría haber dado un vuelco a favor, en el sentido de tener un control más acotado respecto de la delincuencia y el terrorismo que en ese momento se vivía. Sin embargo, prácticamente es el mismo, e incluso, lejos de mejorar, a mi juicio ha empeorado. Lo anterior, debido a que el accionar terrorista ha continuado actuando, prácticamente en la impunidad y lo que es más preocupante, ha ido desplazando su acción operativa hacia sectores vecinales de la Región de La Araucanía.

En cuanto al accionar delictivo, sin temor a equivocarme, -si meses atrás lo califique de desatado-, hoy en día se puede indicar, que además se encuentra actuando con una desfachatez, descaro e insolencia, no antes conocida. Además, no solo están operando en las grandes urbes o ciudades, sino que también, están delinquiendo en el área rural. De hecho, hace unos días atrás, dos señoras fueron víctimas de encerronas, una de ella en Yerbas Buenas en el camino vecinal de La Faja y la otra en Linares en el sector de La Posada.

Según la autoridad encargada del orden interior, estos hechos han disminuidos, estadística que es muy difícil de entender y comprender, ya que a la luz de lo que informan los medios de comunicaciones, especialmente aquellos audios visuales, las encerronas, portonazos, robos, asaltos, etc, no solo son el pan nuestro de cada día, sino que también, diariamente, han ido en aumento y el actuar muchísimo más agresivos y violentos, tanto es así, que en estos últimos días se han registrados cobardes asesinatos, que dejan al descubierto una total desconsideración, en cuanto a víctimas y razones. Sin ir más lejos, el viernes recién pasado, una balacera registrada en Santiago en la Plaza Bogotá, dejó un muerto y dos heridos. Paradójicamente fue el lugar en que hace unos meses atrás, fue lanzado el “Plan Calle sin Violencia”. Consultada las personas respecto de la efectividad del plan, señalaron que incluso la violencia continua aún peor. A lo precedente, debemos agregar el actuar de las bandas de narcos-delincuentes, conocidas como crimen organizado y que persiguen subyugar a los vecinos, mediante un actuar violento que se basa en propagar miedo, tensión e inquietud, a fin de mantener un total control en las áreas en que operan, donde no solo delinquen, sino que también lucran.

Aún más grave es la impunidad con que sigue operando el terrorismo en la macro zona sur, donde al igual que los actos delictuales, van en un franco aumento, tanto en su criminal forma de actuar, como también, en el número de hechos que se suceden diariamente, donde como ya está comprobado, actúan grupos narco-terroristas cuyo principal objetivo, va más allá de crear tensión y terror, ya que en paralelo se dedican al tráfico de droga. La impunidad se ve reflejada, a raíz de que tanto las policías como los medios militares se encuentran de manos atadas, debido a las Reglas de uso de la Fuerza (RUF) que las rigen. Reglas de uso de las fuerzas que han sido objetadas por parte de las policías y FAs, ya que se basan en un uso racional de los medios de que disponen las instituciones, lo que no se condice con la realidad con que estos debieran operar, para lograr neutralizar estos grupos subversivos. Lo descrito, impide que las fuerzas que debieran estar legalmente facultadas para operar, lo puedan hacer de manera efectiva. A sabiendas de ello, los terroristas actúan y luego se refugian, en sectores territoriales, en que los medios militares y policiales, son repelidos mediante un gran poder de fuego, haciendo prácticamente imposible su accionar y correspondiente respuesta. Prueba de ello, entre otros, es el accionar que se ha intentado en la zona de Temucuicui, donde definitivamente el Estado de Chile no ejerce ni un tipo de tuición y control; vale decir, no rige el Estado de Derecho. De ahí que la única forma de dar término al terrorismo en la macro zona sur, es que los medios del estado, sean facultados para imponer orden y paz y para ello, se les debe desatar las manos mediante una ley que efectivamente respalde su accionar y que, a la vez, se imponga un adecuado Estado de Excepción Constitucional (EEC). No olvidemos que estamos hablando de un accionar contra terroristas.

En definitiva, estimados lectores, la situación por la que atraviesa nuestro querido país, no es grave, es sumamente grave, es un trance de horror y no nos está quedando mucho tiempo para revertir el escenario descrito.

Al respecto, es tarea del gobierno y congreso nacional llevar adelante todos los esfuerzos necesarios para detener esta escalada de violencia, que tiene a la ciudadanía en extremo inquieta y tensionada.

Un país no puede avanzar, con La espada de Damocles; (el Rey Dionisio de Siracusa, Sicilia. aceptó la petición de Damocles y lo colocó en el trono rodeado de lujos y placeres, pero sobre él colocó una afilada espada que pendía sobre su cabeza suspendida sólo de una crin de caballo para simbolizar la permanente amenaza y los riesgos inherentes al ejercicio del poder); vale decir con una amenaza persistente de peligro.

El orden y la seguridad -son el secreto a voces- para salir adelante y progresar de la forma en que lo hizo Chile hace unos años atrás.