Opinión 16-03-2023

TEOREMA



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Caminas con secreta ardiente arrogancia,

con la seguridad que es hacia tu ventana

y tu corazón… que vuelan mis poemas,

pero tienes miedo en reconocerlo,

miedo de recibirlos y tratarás de olvidarlos

entre convivencias y sollozos.



Con prisas y no podrás

porque me recordarás en cada melodía,

cada flor de tu jardín,

cada atardecer, cada trino de ave

que alegra tus momentos de melancolía,

cuando en tus pensamientos, mi amor te llama

entre versos y poesías

y tratarás de apagarlo, porque

tan sólo una chispa que te queme

¡Sabes que te enamorarás de mí!

Me amarás como nunca has amado,

es ese tu miedo y tratarás de evitarlo.



Prefieres tu secreta arrogancia

de vivir con la alegría que mis poemas

sin ni siquiera compartirlos con tu corazón

porque temes traicionar a tus miedos

de enamorarte y te cierras a lo que es tan evidente,

y me quedaré con mi teorema

de no poder abrir tu corazón.



Tal vez, algún día me verás pasar

con un amor,

y la tragedia será para los tres,

para mí, reconocer que

siempre he amado.

Para ti, que muy tarde te diste cuenta

que yo era el amor

de tu vida, y…

para ella, que jamás sabrá

que es a ti, a quien amo.