Política 27-10-2023

Terminó plazo para que renuncien a partidos candidatos que postulen como independientes a gobernaciones y municipios



El 29 de julio de 2024 vence el plazo para la declaración de candidaturas para las elecciones Municipales y de Gobernadores Regionales a efectuarse el 27 de octubre de 2024. Nueve meses antes, el 26 de octubre de 2023, vencía el plazo dispuesto en la Ley N°18.700, para que quienes deseen postular como independientes renuncien a sus partidos políticos.

De conformidad al artículo 5 de la Ley N°18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, “Para ser incluido como candidato de un partido político o de un pacto electoral, siempre que en este último caso no se trate de un independiente, se requerirá estar afiliado al correspondiente partido con a lo menos dos meses de anticipación al vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas y no haber sido afiliado de otro partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento de dicho plazo”(26 de octubre de 2023 y 26 de mayo de 2024, respectivamente).

Luego, la Ley señala que “Los candidatos independientes, en todo caso, no podrán haber estado afiliados a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas”.