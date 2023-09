Opinión 02-09-2023

Terrenos con riesgo de desastre natural

José Ignacio Torres Director Escuela de Construcción Universidad de Las Américas



Hace algunos días, el centro y sur del país fueron afectados por una lluvia intensa, la que sumada a la alta temperatura con la que llueve en la precordillera, produjo múltiples desastres en proyectos habitacionales relativamente nuevos. Condominios y casas inundadas hasta el techo y un edificio ubicado en el sector de las dunas de Concón que tiene un socavón junto a él y que hace peligrar su estabilidad estructural, son fenómenos que dan cuenta de diversos problemas.

El clima está cambiando, pero la evidencia nos demuestra que hoy acontecen fenómenos que hace mucho no ocurrían. En menos de un mes hemos visto caer puentes, aparecer ríos donde antes había esteros o lagunas donde solo quedaba un recuerdo de ellas. Considerando que para diseñar las obras públicas que controlan estos afluentes se toman como referencia las lluvias más grandes dentro de un periodo de tiempo, es evidente que estos estándares de diseño deben ser revisados con el objetivo de establecer nuevos criterios para ubicar asentamientos humanos.

Asimismo, la información existente de los predios que se venden en la actualidad no es suficiente para orientar a proyectistas y compradores sobre los potenciales riesgos naturales que ahí ocurren. En la normativa actual, las direcciones de obras municipales solicitan antecedentes solo del terreno en el que se va a proyectar, y los especialistas, como el mecánico de suelos, el calculista estructural y el proyectista de pavimentos y aguas lluvias, entregan diseños basados en información solo de ese lugar, lo que limita el análisis de fenómenos que ocurran fuera del terreno. Solo aquellos proyectos que deban someterse a la Ley 19.300 Bases Generales del Medio Ambiente, requieren un análisis multisectorial y más amplio, pero son muy pocos a los que se les exige cumplirla.

Entonces, cabe preguntarse: ¿es posible dar solución a este escenario? La información existe, así que básicamente se debe acercar a los compradores de los terrenos e inmuebles y a los proyectistas que crean los edificios, casas y obras civiles, para que estos riesgos sean conocidos. También tener información pública, es vital para negociar previo a formalizar una compra. Así sabremos los riesgos de aluviones, derrumbes, inundaciones, tsunamis, u otros, previo a adquirir un terreno.

Lo correcto y ético de realizar es que a las personas no les vendan un inmueble que prontamente se perderá por motivos de fuerza mayor y que finalmente nadie se hará responsable de compensar monetariamente.