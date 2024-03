Crónica 02-03-2024

TGR invita a pagar en su portal patentes mineras y de aguas

La fecha límite para cumplir con estas obligaciones tributarias es el 31 de marzo de 2024.



Con el fin de simplificar el proceso para las y los contribuyentes, Tesorería General de la República (TGR) ha anunciado la disponibilidad de su plataforma digital tgr.cl para la realización del pago anual de patentes mineras y patentes por no aprovechamiento de derechos de aguas, según corresponda. La fecha límite para cumplir con estas obligaciones fiscales es el 31 de marzo de 2024.



Las patentes de agua, que se aplican cuando no se hacen uso de los derechos sobre este recurso, y las patentes mineras, relacionadas con concesiones para la exploración y explotación de yacimientos, pueden ser abonadas directamente en tgr.cl. En el portal, se encuentra el enlace de acceso a "Pagos", desde donde se puede ingresar a "Multas, Patentes y otros". Al acceder a cada formulario, las y los contribuyentes deben proporcionar sus datos de acceso, ya sea mediante Clave Tributaria o Clave Única, válida para la mayoría de los organismos públicos.



"Hemos realizado mejoras a nuestra plataforma de pago electrónico, con medidas de seguridad técnicas y una interfaz intuitiva para nuestros contribuyentes que necesiten cumplir con el pago de estas patentes, asociadas a los formularios F40, F41 y F108", explicó el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli. Sin embargo, aquellos contribuyentes que enfrenten dificultades con el acceso a internet, pueden optar por realizar el pago en cualquiera de las oficinas de Tesorería distribuidas en todo el país.



La obligación de pagar patentes por no aprovechamiento de derechos de aguas está regida por la nueva Ley 21.435, que estableció nuevos recargos a partir de 2022. Esta ley también establece que la patente de agua constituye un impuesto de beneficio fiscal que debe ser pagado anualmente por el titular del derecho cuando no se hace uso total o parcial del recurso vital, o cuando no se han construido las obras necesarias para la captación o restitución de las aguas.



Según el Artículo 142 del Código de Minería, además de las Leyes 21.420 publicada en el mes de febrero de 2022 y Ley 21.649 publicada en diciembre de 2023, TGR está autorizada para recibir los pagos de tasas, derechos y patentes que deben realizar tanto personas naturales como jurídicas interesadas en desarrollar actividades mineras, así como para mantener vigente y amparada una concesión, ya sea de explotación o de exploración minera.