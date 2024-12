Social 05-12-2024

TGR pagará en tiempo récord a vocales de mesa de elección gobernadores regionales



- El total de pagos beneficia a 144.615 personas, por un total de 3.691 millones de pesos.



Tesorería General de la República informó que desde ayer inicia el pago del bono a las y los vocales de mesa que participaron en la última elección de gobernadores regionales, efectuada el pasado domingo 24 de noviembre.



Estas personas recibirán un pago de dos tercios de Unidad de Fomento (UF), que asciende a alrededor de $25.101. En tanto, quienes realizaron esta función por primera vez y asistieron al curso de capacitación previo, recibirán un pago extra por UF 0,22 totalizando de este modo un monto de alrededor de $32.707.



La nómina de vocales de mesa que cumplieron con esta tarea fue entregada por el Servicio Electoral (Servel) y conforme a ello, TGR procede habitualmente a liberar los pagos en un plazo no superior a los 30 días corridos. “Gracias al trabajo realizado por nuestros funcionarios y funcionarias cumpliremos con este pago en un plazo de una semana y media, siendo realmente un plazo inédito respecto de elecciones anteriores”, manifestó el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli.



El total de pagos que efectuará TGR asciende a 144.615 personas, por un total de 3.691 millones de pesos. Miguel Rojas, Jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, destacó que “este trabajo representa la calidad y excelencia de Tesorería para adelantar sus tiempos administrativos para cumplir este beneficio a miles de ciudadanos y ciudadanas que cumplieron un rol fundamental en el proceso electoral”.



Cabe señalar que este bono no constituye remuneración o renta imponible ni tributable. Es decir, no está afecto a ningún descuento legal.



CONSULTA DE PAGO EN LÍNEA

Quienes trabajaron como vocales de mesa en la elección del 24 de noviembre pasado, pueden consultar el estado de su pago en el sitio de Tesorería General de la

República (TGR), en tgr.cl/tramites-tgr/bono-vocal-de-mesa/.



Para agilizar el proceso, estas miles de personas recibirán una transferencia a la cuenta bancaria que indicaron en el formulario respectivo el día de la elección; o bien mediante el cobro directo en cajas de BancoEstado y BancoEstado Express, presentando el carnet de identidad.