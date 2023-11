Nacional 28-11-2023

The Cure en Chile 2023: este es el setlist de su concierto

A una década de su debut en Chile, The Cure está ad portas de concretar su segundo concierto en Chile este 2023 en el Estadio Monumental.

La banda liderada por Robert Smith llegará al país en el marco de su gira Shows of a Lost World, iniciada a mediados de este año y que se divide en tres actos.

¿Cuándo es el show de The Cure en Chile?

La banda inglesa The Cure se presentará en Chile este jueves 30 de noviembre en el Estadio Monumental.