Social 28-12-2024

Tierra de las Artes comienza el 2025 con dos imperdibles: el IX Encuentro Rari Baila y el Eco Butoh

Este Espacio Cultural es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, además de ser Punto de Cultura.



El Centro de residencias y Punto de Cultura ubicado en Rari, Tierra de las Artes financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, realizará desde el 7 al 12 de enero, el Encuentro Rari Baila que ofrecerá seis días de inmersión en la danza contacto, combinando prácticas artísticas y actividades en conexión con la naturaleza. Este evento, pensado para todas las edades y niveles de experiencia, contará con un variado programa que incluye biodanza, danza afro, sonoterapia, talleres de transición hacia la basura cero, ceremonias de temazcal y actividades familiares.

“Uno comparte sus experiencias y sus inquietudes que te han movido, y principalmente lo que a mí me ha servido para desarrollarlo es la danza de contacto. Pero yo creo que no enseño mucho, sino que hago que nuestros cuerpos recuerden algo que ya saben, y que todos hacíamos de niños; todos caímos, todos tuvimos un un abrazo y tuvimos comunicación no verbal. Yo creo que hay una oportunidad en estos espacios de reencontrarse consigo mismo y poder volver a un lugar muy primigenio también”, comenta Rocío, parte del Encuentro.



En Rari Baila las y los participantes podrán disfrutar además de alojamiento en modalidad de camping, alimentación vegetariana con productos locales y acceso a paisajes únicos de cerros, ríos y lagunas.

IX ENCUENTRO RARI BAILA: Danzando la Regeneración

14 al 19 Enero 2025

Ecoaldea La Bella, Rari, Región del Maule



El Eco Butoh, en su sexta edición, será una experiencia inmersiva de cinco noches y seis días dedicada a la regeneración emocional, física y espiritual a través de la danza butoh y prácticas complementarias como yoga, chi kung y ceremonias ancestrales.

Este retiro contará con la presencia de la destacada maestra japonesa Makiko Tominaga, junto a un equipo de facilitadores que incluye a Nikola Bahna, Andrés Gutiérrez y Natalia Cuéllar, quienes guiarán a los asistentes en un recorrido introspectivo y transformador en plena naturaleza.

El programa incluye talleres como el Laboratorio Coreográfico: Manifiesto de Butoh en la Naturaleza, caminatas meditativas y el desarrollo de composiciones artísticas que conectan profundamente con el entorno natural.