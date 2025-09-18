Cultura 18-09-2025

Tierra de las Artes culminó residencia literaria de Bernardo Colipán en Panimávida ● .

● Esta actividad forma parte del plan de gestión financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) 2025.



Impartido por el poeta y profesor Mapuche Bernardo Colipán, entre el 20 y 27 de agosto en Panimávida, este Taller de Experimentación “Poética, memorias y territorios que sanan” fue una invitación gratuita para la comunidad, fruto del trabajo colaborativo entre Caleidoscopio Lab, plataforma de fomento a la lectura y escritura, liderado por el escritor puertomontino Carlos Aguilar y Tierra de las Artes, espacio cultural financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) 2025.

“La propuesta invitó a sentir y pensar el territorio, tanto en su dimensión humana como no-humana, rescatando la mirada de la cultura mapuche sobre la comunidad, la biodiversidad y la vida compartida. Desde un enfoque vivencial, los talleres exploraron emociones y percepciones, abriendo nuevas perspectivas para quienes participaron y otorgando una renovada forma de observar el mundo al momento de escribir”, comentaron desde la organización.

Uno de los hitos de la residencia fue la presentación del Kamishi Piam, una adaptación de la técnica japonesa Kamishibai, con la que Colipán compartió relatos del Wallmapu Üñum –las aves y su magia– y del Wallmapu Ishiken –el universo de los insectos y sus simbolismos–. Estos relatos dialogaron con conceptos clave del Mapuche Rakizuam (pensamiento mapuche), como el senti/territorio, la construcción del “nosotrxs” y el acuerpamiento, así como la visión de Wallme como red de vida y biodiversidad.

El proceso concluyó con la creación de un Códice, concebido como un “libro infinito”, que reunió las vivencias, reflexiones y preguntas surgidas durante la residencia, dejando abierta la posibilidad de que continúe creciendo en futuras experiencias de escritura y memoria colectiva.

Durante su estancia, Colipán también conoció el arte del crin de Rari, llevándose consigo piezas como recuerdo para sus próximos encuentros, y compartió con representantes de la Nación Q’ero del Perú en una ceremonia de ofrenda a la tierra, generando un valioso intercambio de saberes desde el respeto y el afecto.

Desde Tierra de las Artes, el equipo agradeció la generosidad del poeta: “Nos llevamos cada historia contada y las enseñanzas que nos dejó, siempre desde el Mapuche Rakizuam. Ha sido un encuentro que reafirma la fuerza del arte y la memoria como caminos para sanar y crear comunidad”.



