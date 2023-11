Crónica 16-11-2023

Títulos de Dominio por Emergencia: Bienes Nacionales realiza último llamado para aquellas zonas afectadas por el sistema frontal de junio y agosto



• Medida obedece a un proceso extraordinario de regularización de la pequeña propiedad raíz para aquellas personas que no posean el título de dominio de la propiedad o terreno donde residen y que pertenezcan a las regiones afectadas. Tiempo límite será el 30 de noviembre.

En junio y agosto de este año, seis regiones de la zona centro-sur del país sufrieron considerables daños productos del sistema frontal. Como parte del proceso de reconstrucción y de forma extraordinaria para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, OHiggins, Maule, Ñuble y Biobío, la Subsecretaría de Bienes Nacionales dispuso un proceso de regularización de emergencia para aquellas personas que no posean los títulos de dominio de la propiedad o terreno donde residen.

De esta forma, hasta el jueves 30 de noviembre las secretarias regionales ministeriales estarán recibiendo solicitudes de regularización, plazo que ya fue extendido para una mayor posibilidad de cobertura. Respecto a esto, el subsecretario Sebastián Vergara mencionó que “Este proceso extraordinario de regularización de títulos de dominio sólo se establece cuando existe una emergencia. Así fue para los incendios ocurridos durante el verano y así lo hicimos en esta oportunidad también.

Respecto a la aplicación del procedimiento afirmó que “Si bien no todas las propiedades podrán regularizarse, ya que sabemos que muchas de las afectadas están emplazadas en zonas de riesgos y fuera de las normativas urbanísticas e instrumentos de planificación territorial, hacemos un llamado a que las personas se informen responsablemente en nuestras plataformas para así asegurarse que cumplen con los requisitos necesarios”.

Por su lado, el seremi en la región del Maule, César Concha, ha recorrido las zonas afectadas para intensificar el trabajo en conjunto con vecinos, municipios y entidades de gobierno, apoyando a quienes más han sufrido, afirmando que “Seguimos trabajando en terreno por aquellas familias que han sido afectadas por las inundaciones que azotaron a la región del Maule, por eso aquellos que no han presentado su solicitud de regularización, recordamos que el plazo máximo para acceder a la gratuidad impulsada por parte del Ministerio de Bienes Nacionales es hasta el 30 de noviembre. Nuestro compromiso es con ustedes”.