Deportes 03-09-2024

Tocaron fondo: Albirrojos quedaron en zona de descenso y se hunden en la Tabla de Posiciones

- Próximo rival será Provincial Ovalle, nuevamente en calidad de forastero

Otra vez Deportes Linares no muestra nada nuevo para salir de la incómoda posición . Un partido bastante mediocre por parte de ambos equipos . General Velásquez , equipo que posee la más baja planilla del campeonato, y que se las arregló para complicar aún más a los dirigidos por Rodrigo “Kalule” Meléndez . Para variar se quedaron desde el minuto 57 con uno menos en el campo de juego, tras la expulsión de Diego Gonzalez . Fueron 45 minutos opacos donde hubo poca emoción en los pórticos .

Hasta nos cuesta realizar un análisis de un partido que fue muy desordenado . Sin hacer mucho en la segunda etapa , un tiro libre que ejecutó a los 18 minutos Castillo y el cabezazo limpio de Serrano , sin marca y con una falla garrafal de Flores en la defensa, lo que significó el triunfo de General Velásquez . Poca mejoría y nuevamente los albirrojos suman una nueva derrota que los deja ahora en la zona directa de descenso.

Lo que no podemos entender es como un equipo que fue conformado para el ascenso , que realizó una buena Copa Chile, ahora lleva 5 derrotas al hilo que complican su permanencia en la Segunda Profesional y que jugarán un partido que podría marcar la permanencia .

EL MISMO DISCURSO

Rodrigo “Kalule” Meléndez, lamentablemente ha caído en un mar de repeticiones , cada vez que finalizan los encuentros , lo único que cambian es el factor numérico donde cada vez se acorta el campeonato para los albirrojos que están en la zona de descenso directo . Lo incomprensible es que cada semana se trabaja en no cometer los errores y resulta que te liquidan un duelo que fue de poco nivel futbolístico a través de una pelota detenida . Estas fueron las palabras del “kalule” luego de la derrota en San Vicente “ Ya estábamos complicados de antes , lamentablemente en zona directa de descenso y debemos hacernos cargo , soy el principal responsable de esta situación y veremos como sacamos esto adelante . Cuando llegué nadie dijo que esto sería fácil y trataremos de dar la lucha , nos quedan 5 partidos . Este con Provincial Ovalle es clave de los llamados de seis puntos . Vamos a jugarnos el todo en la cancha . Lo penoso es que otra vez una desconcentración nos termina pasando la cuenta . Que el hincha no pierda la Fe , porque confío en mis jugadores que vamos a dejar al equipo en esta división”. Solamente le faltó decir la clásica frase de que “hay que dar vuelta la página”.

UN PANORAMA DIFÍCIL

En la estadística , Deportes Linares está viviendo la misma situación del año pasado .Algunos aferrándose que la ANFP pueda descontar puntos a los equipos que están un poco más arriba, o sea creer en los milagros , que en rigor la temporada pasada sí existieron y llegaron cuando nadie se los esperaba , pero permitió al equipo participar en esta temporada.

El próximo sábado desde las 17:30 horas , el estadio Diaguitas de la ciudad de Ovalle podría escribir una pagina que nos pueda entregar felicidad o de lo contrario hundir aún más a la institución linarense, como serio aspirante a regresar a los potreros de la Tercera División .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo