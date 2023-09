Deportes 05-09-2023

Tocaron fondo : Albirrojos son colistas del torneo de la Segunda Profesional luego de caer ante Melipilla



- Tras su victoria, Iberia le endosó la última posición a los del Maule Sur

Con la derrota ante Melipilla, se acabó el saldo a favor que tenían los linarenses, en el campeonato. Completaron cinco derrotas consecutivas, olvidando hace rato ese momento en el cual estuvieron 7 fechas sin perder, y de paso hipotecar esos 9 puntos de distancia frente a Deportes Concepción e Iberia, pero la realidad actualmente es otra, ahora el equipo de Eduardo Lobos ha tocado fondo y son los nuevos colistas en la tabla de posiciones.

ASÍ LO VIMOS

Ya casi nada resulta, se trabaja en la semana cada detalle, pero a la hora del partido no salen las cosas. En el estadio Soinca Bata, Melipilla sacó a relucir la experiencia de sus jugadores a pesar que los primeros minutos fueron los albirrojos los que llegaron en forma desordenada con algunos disparos de Oyarzo y centros que jamás tuvieron una conexión en el área de los “Potros”. Al término del primer tiempo se fueron al descanso sin hacerse daño.

En el complemento, a los 52 minutos, José Molina debió pedir la asistencia médica, puesto que recibió una caricia en la boca del estómago, afortunadamente se recuperó. Uno minutos más tarde una jugada que crearon Saldaña y Díaz, pero que contuvo el experimentado portero Darío Melo. Luego sería Bastián Martínez, quien disparó con potencia, pero encontró las manos de Melo.

Llegaría el minuto 62, luego de un tiro de esquina, a favor del “Depo”, que fue desperdiciado y que generó el contragolpe letal de Melipilla con una pelota en profundidad para Josué Ovalle, que en área eludió a los defensas y se despachó un tiro a media altura que se transformó en un verdadero golazo, para quebrar la paridad.

Hubo algunos incidentes entre las barras de Melipilla y Linares, en un estadio que no reúne las condiciones para jugar fútbol, ya que las hinchadas estaban muy juntas. Llegó Carabineros para enfriar los ánimos que estaban caldeados, y algunos dicen que la provocación llegó del sector local tras el gol, el error estuvo en que la barra de Linares también reaccionó.

Antes de la segunda conquista ingresó Diego Vallejos por Martínez, para tratar de cambiar el panorama. La estocada final, fue en el minuto 80, donde hubo una clara falta en la génesis de la jugada, donde José Molina, sufrió una luxación en su hombro derecho, pero el juez no sancionó la falta. El jugador Mesías proyectó un balón para Bryan Taiva, la defensa muy permeable y facturó el segundo tanto para el cuadro local. Después de la segunda conquista, solo esperar que finalizara el encuentro porque las ideas ya habían desaparecido y se jugaba solo con el corazón, pero con poca claridad futbolística. Terminado el partido los jugadores se encerraron en el camarín sin el estratega.

LOBOS

El técnico Eduardo Lobos, dijo que “es difícil hablar de la quinta derrota consecutiva, somos momentos duros y difíciles. Creemos que hicimos una buena planificación para llegar de la mejor forma al partido. El primer tiempo fue bastante parejo, hubo ocasiones, pero es la tónica de los últimos encuentros. El 2 a 0 se hace complicado revertirlo, no queda más que seguir luchando. Nos quedan 6 partidos y los vamos a jugar con el alma, entregar todo lo que tenemos, pero sigo confiando en mis jugadores que se entregarán por completo por cambiar este panorama. Hemos hecho todo para tener mejores resultados. Ahora hay dos partidos que debemos enfrentar: el sábado con San Antonio Unido y el jueves ante General Velásquez. No es fácil ver llorar a los jugadores en el camarín por la impotencia de no tener resultados positivos. Creo que matemáticamente tenemos opciones todavía, si bien es cierto no somos fuertes de local, pero hay que apostar a todo. En lo personal nunca había tenido, como técnico, cinco derrotas consecutivas, y eso duele, aunque fortalece en todos los aspectos. Hay que seguir trabajando, falta 6 fechas y vamos a luchar por mantener la categoría”.

PERDIENDO LA PACIENCIA

Se acabaron los pases y la buena onda, los hinchas han explotado en todo sentido por esta paupérrima campaña. Incluso algunos piden que los jugadores se concentren en los partidos, que sean profesionales, y que no estén en algunos locales donde han sido vistos. Otros comienzan a pedir la llegada de Jaime Nova, que se ha transformado en estos últimos años en el segundo Tucapel Bustamante, o sea en el “Salvador”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo