Nacional 14-12-2024

Todas las Isapres mejoran plan de devoluciones: El detalle de los pagos que realizará cada una

La Superintendencia de Salud informó esta tarde que las isapres presentaron mejoras en sus planes de devolución por cobros en exceso a los afiliados. Esto, en el marco de la implementación de la ley corta de isapres, que mandata a las aseguradoras a restituir lo adeudado y a adecuar la Tabla única de Factores. Las mejoras llegan luego de que los afiliados denunciaran "una burla" por parte de las isapres, que en muchos casos -en el primer plan de pago- propusieron devolver incluso menos de $500 mensuales, hasta en 156 cuotas; en 13 años. Tras la molestia de los usuarios el superintendente de Salud, Víctor Torres, se reunió con las isapres el lunes, lo que derivó en las mejoras que presentan las instituciones.

Las mejoras Según informó la Superintendencia, el detalle de la mejora en el caso de Cruz Blanca implica una devolución en una sola cuota, a todas aquellas personas cuya deuda total es igual o inferior a $120.000. En total, las personas afectas a esta devolución ascienden a 12.962, lo que significa un monto total de devolución anticipada de $722.040.464. Esto se concretará en el mes de enero de 2025, con un depóstio en las respectivas cuentas corrientes de excedentes abiertas especialmente para este fin. En el caso de Colmena, la autoridad informó que habrá una devolución en una sola cuota, en el mes de enero y en la forma de excedentes, a todos aquellos afiliados y ex afiliados a quienes les corresponde recibir un monto menor o igual a $120.000. Esto favorecerá a alrededor de 8.512 personas. Consalud, por su parte, ha determinado acelerar el pago de las cuotas de aquellas deudas de hasta, también, $120.000. Esto, para que los afiliados y ex afiliados que se encuentren en dicha condición reciban en una sola cuota, durante el mes de enero de 2025, el total del monto adeudado en sus cuentas especiales de excedentes. La medida beneficiará a un total de 16.025 cotizantes y ex cotizantes de la Isapre, informó la autoridad. Nueva Masvida, por su parte, realizará una restitución anticipada que beneficia a todos los afiliados y ex afiliados que tengan un monto a restituir que sea igual o menor a UF 10,71 (casi $411.000 al día de hoy). Esto suma 19.056 casos, y que representan el 33,3% del total de devoluciones a realizar, según la Superintendencia.