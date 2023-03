Crónica 04-03-2023

“Todas Somos Atómicas”: Gira nacional de Comunidad Mujeres Emprendedoras arranca en marzo y su primera estación es Rancagua

En el marco de la conmemoración por el Mes de la Mujer, Comunidad Mujeres Emprendedoras (Mem) lanzará en Santiago este próximo 13 de marzo su gira nacional “Todas Somos Atómicas”, oportunidad en que darán inicio a este recorrido que contempla visitar diversas capitales regionales del país desarrollando capacitaciones y talleres gratuitos a cientos y miles de mujeres con el objetivo de seguir potenciando y fomentando el emprendimiento femenino en todo Chile.

El punta pie inicial será en la Facultad de Economía y Empresas de la U. Diego Portales, ubicada en Cuidad Empresarial (Av. Sta. Clara 797, Huechuraba), para posteriormente el 31 de marzo visitar Rancagua a las 9.00 horas en el Auditorio Municipal ubicado en Plaza de los Héroes n° 445, ocasión en que se abordarán temáticas tales como empoderamiento femenino, cómo formalizar emprendimientos, cómo superar los principales obstáculos al emprender, redes sociales y sustentabilidad, entre otros, además de interesantes speakers, reconocimientos a emprendedoras destacadas, concursos y sorpresas.

Para la cita en la Sexta Región, se presentarán la Directora Ejecutiva de Mem, Johanna Reyes, con su exposición “10 pasos para emprender con propósito”; Katho Jeréz, con "Marketing digital para negocios exitosos"; Pamela Pérez, quien expondrá su charla "La Sustentabilidad tiene nombre de mujer"; y Constanza del Rosario con "Soy mi propia Diosa (aunque a veces se me olvida)”.

"Todas Somos Atómicas es un evento que realizamos todos los años en conmemoración al mes de la Mujer, donde emprendedoras de distintos sectores y edades nos reunimos con el mismo propósito, pero en esta oportunidad aprovecharemos de hacer una gira nacional para llegar con capacitaciones a más mujeres que están emprendiendo o que quieren hacerlo pero no se atreven o no sabe cómo comenzar. Luego del lanzamiento en Santiago partimos a la región de O ́Higgins, donde gracias a la colaboración de la Municipalidad de Rancagua y Centros de Negocios Sercotec de la misma localidad, podremos lograr una convocatoria de más de 150 personas”, señaló Johanna Reyes, Directora Ejecutiva de Mem.

En el mismo sentido, Johanna Reyes agregó que “después de Rancagua tenemos agendado viajar a Curicó, Talca y Concepción, y al norte a Coquimbo, Antofagasta, Iquique y Arica, que son sedes ya confirmadas. La idea es sumar diez regiones en total, por lo que la idea también es hacer un llamado a autoridades regionales, alcaldes, marcas y empresas que estén interesadas en apoyar y así lograr poder completar esta gira en casi todo el territorio nacional. Es un anhelo y un sueño poder completar esta gira que nos permitiría llegar directamente a cientos de mujeres de distintas ciudades del país”.

Inscripciones limitadas y gratuitas.

Para inscribirte al lanzamiento del 13 de marzo pincha acá: https://n9.cl/szluk

Para inscribirte en la actividad de Rancagua el 31 de marzo pincha acá: https://bit.ly/3y6JbKe