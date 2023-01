Social 11-01-2023

Todo un éxito fue la Escuela de Verano UCM en didáctica de la matemática

Profesores y profesoras del ámbito urbano y rural de la región respondieron positivamente a la invitación que les realizó el Magíster en Didáctica de la Matemática del plantel para mejorar su práctica, proyectarse y aportar a mejorar la calidad de la educación en Chile.

Durante dos días -5 y 6 de enero- se desarrolló con éxito en el Campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule (UCM) la Escuela de Verano 2023, dirigida gratuitamente a profesores de matemáticas de educación básica y media del sistema escolar, instancia que fue aprovechada al máximo tanto por educadores del ámbito urbano como rural de la región.

En la jornada inaugural el decano de la Facultad de Ciencias Básicas de la UCM, Dr. Víctor Hugo Monzon, manifestó que ““Para nosotros es muy importante esta experiencia, es una forma de retribuir al sistema educativo lo que hacemos en el ámbito de la didáctica de la matemática en nuestra Facultad, en el Magíster en Didáctica de la Matemática y en el Doctorado en Didáctica de la Matemática, por cierto, recientemente acreditado por 4 años. Tenemos una línea potente de desarrollo con un grupo de académicos e investigadores de reconocida trayectoria y la idea es poder transferir ese conocimiento a los profesores de la región” indicó.”, indicó.

Haciendo un balance sobre esta provechosa experiencia, Dra. Carolina Henríquez Rivas, directora del Magíster en Didáctica de la Matemática de la Facultad de Ciencias Básicas de la UCM, compartió que “Estamos muy contentos, tuvimos una participación masiva de profesores y profesoras, grupo que mostró un alto interés por lo que ha sido muy motivador y enriquecedor para los asistentes y el equipo a cargo. Han sido jornadas muy intensas e interesantes también con participantes de toda la región tanto de educación básica como media”, dijo.

Dado el interés demostrado por los participantes está la idea de continuar con este tipo de experiencias. “Cuando partimos con esta idea no pensamos que sería tanto el interés, lo que nos plantea el desafío de replicar este tipo de instancias, nos proyectamos a hacer este trabajo de manera sistemática. Esto permite tener un vínculo con los profesores del sistema escolar, por lo cual, invitamos a todos y todas las interesadas en la didáctica de la matemática a especializarse con nosotros, ya sea en el magíster o el doctorado. La idea es que se animen para mejorar su práctica, investigar en nuestra disciplina, proyectarse y aportar a mejorar la calidad de la educación en Chile”, sostuvo la directora UCM.

Rol del docente y actualización permanente

Entre las materias abordadas en esta Escuela de Verano 2023, centrado en la didáctica de la matemática, se trabajó el diseño de tareas matemáticas en distintos niveles escolares, el uso de recursos tecnológicos y contamos con la participación de especialistas con diferentes charlas sobre geometría, modelación y otros elementos teóricos.

Para la profesora Kromitsh Zúñiga, quien aprovechando las vacaciones de verano tomó este curso, destacó que “Nunca está demás aprender nuevas cosas y ampliar la gama de posibilidades. El estar actualizándose, en el caso de los profesores, más que un desafío creo que es una responsabilidad. Los estudiantes cada vez necesitan más de nosotros y dejar esta educación tan generalizada que se entrega. La matemática tiende a ser algo rechazada por los estudiantes y la idea es lograr que se interesen en el área. Con las clases en línea durante la pandemia nos pudimos dar cuenta que las preguntas que surgían no eran tan directas y las respuestas tampoco, por lo que se perdía el contexto del contenido, lo que de alguna manera ha permitido que se reconozca el rol que desempeña el profesor en el aula, que no es solo un ser que entrega instrucciones y me dice qué tengo que hacer, sino que muestra lo que acompaña y guía sobre todo el abanico de posibilidades que existen para abordar una materia”, señaló.

En ese mismo sentido, José Rodríguez, jefe de UTP de la Escuela Pablo Correa Montes de la comuna de Pelarco, quien asistió a esta instancia acompañado por otras profesoras y profesores de su establecimiento, resaltó que “Me parece muy bien y es valioso que la UCM abra estos espacios de capacitación, especialmente para profesores que nos desempeñamos en el ámbito rural vemos que este tipo de oportunidades son escasas (…) Yo lo tomo con gratitud, y como equipo de trabajo aprovechamos todas estas posibilidades para actualizarse y apoyar el crecimiento de los niños y niñas. En el mundo rural es el establecimiento la instancia de formación que tienen y nosotros como profesores somos los responsables de su crecimiento”, afirmó.