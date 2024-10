Opinión 03-10-2024

Tomar café como inversión

Señor director:



En Chile, es común que veamos tomar café en la oficina como sinónimo de “sacar la vuelta”. ¿Es tan así? El 1 de octubre se celebra un nuevo día mundial de esta bebida y, aunque suene trivial, me parece un buen momento para abordar que el tiempo destinado a tomarla puede ser también una inversión.



Si lo pensamos dos veces, el café cataliza la discusión creativa y que busca soluciones. Sólo pensemos en cada reunión que sostenemos. También, nos congrega y nos relaja, fomentando el necesario networking. Todo, al final del día, apunta sólo a mejorar la productividad.



Esa pausa, aunque sea breve, puede convertirse en una instancia para cerrar un negocio, avanzar en un proyecto, conectar con un cliente o un colega e, incluso, recargar energías para volver con más fuerza a nuestras tareas.



No hay oficina que no cuente con una cafetera o simplemente café y un hervidor así que comencemos a ver esta bebida como lo que es: una herramienta que impulsa la creatividad, el rendimiento y, lo más importante, las conexiones.



Ignacio Zamora

Business Manager de WeWork Chile