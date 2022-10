Opinión 18-10-2022

Toques de amor



Ariel Jeria

Gerente general de Rompecabeza



El marketing digital va más allá de tener una cuenta de Instagram colorida, la cantidad de seguidores que posee una marca o la presencia en Facebook o LinkedIn. Si bien todo lo anterior es la base para estar en las redes sociales, hoy hemos alcanzado un nivel en el rubro donde podemos relacionarnos de distintas maneras con nuestra audiencia.



Y es que aunque podemos limitarnos a sólo mostrar y vender, a tener clientes y nada más, hay que tener en cuenta que estamos inmersos en el mundo digital y sus oportunidades. Con las herramientas actuales, tenemos una nueva gran capacidad que no podemos dejar de aprovechar: construir relaciones con cada seguidor.



Al mundo le falta amor, y en el marketing de contenido lo podemos dar por montones: ¿la receta? Los toques de amor, es decir, puntos de contacto con nuestros clientes, pequeñas acciones con grandes resultados que le demuestran, a cada usuario, que no son un número más, que nos damos el tiempo de escucharlos y entenderlos y que lo que queremos proveer son productos y contenidos de un valor real.



Cada marca conoce a su audiencia y puede ir ideando cómo hacerle estos toques que le recuerden que pensamos y estamos trabajando para ella. Esto significa que, en la práctica, nos beneficiamos ambos lados. La lógica radica en el intercambio de acciones. Por ejemplo, es muy recomendable hacer white papers o eBooks para ofrecer información valiosa a la comunidad que nos sigue. A cambio, podemos obtener sus datos, para así darles un nuevo toque: newsletters interesantes e informativos para seguir conectando.



Uno a la semana, con contenido seleccionado e informativo puede marcar la diferencia. Para saber si está funcionando, la tasa de apertura debería estar por sobre el 15% y la de clicks sobre el 1%. Es decir, si mandas el correo a 100 personas, la idea es que mínimo 15 personas la abran y que al menos una persona haga click en algún enlace.



Después, considerar hacer webinars, que se popularizaron con la llegada de la pandemia y que se instalaron en nuestra actualidad híbrida. No necesariamente tienen que tener una convocatoria masiva; 20 personas que llegan son 20 a las que les interesa lo que tú ofreces. 30-45 minutos para dar un mensaje y probar en distintos horarios para ver cuál se adapta mejor a tu audiencia. Lo importante es atreverse.



Y el mismo consejo para hacer podcasts. Esto también está relacionado a estar pendiente de la actualidad y saber que la gente no tiene tanto tiempo y el contenido en audio tiene un potencial tremendo. Por ejemplo, un toque de amor para los lectores que son emprendedores: en el podcast El Ring de las Ventas accederás a varios tips que pueden ayudarte en tu negocio.



Más que buscar clientes que compren y desaparezcan, debemos generar el ambiente ideal para que les den ganas de querer ser seguidores de la marca, que sientan pertenencia, que valoren el contenido y decidan quedarse. Es entender que, a pesar de que estas relaciones se construyen en lo digital, detrás hay seres humanos preocupados los unos de los otros, demostrando cariño y agradecimiento, y por supuesto haciendo crecer a la marca, todo a través de toques de amor que, más que seguro, traerán solo beneficios para los consumidores y a quienes producen.