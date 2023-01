Deportes 06-01-2023

Torneo Infantil más grande del Maule: Este domingo se inaugura la séptima versión del torneo de fútbol Linares Cup con 1.200 niños

- Evento se realizará del 8 al 14 de enero. La novedad este año es el fútbol femenino en categorías sub 12 y 15

Se lanzó oficialmente el Campeonato de Fútbol Infantil Linares Cup, que este año cumple siete años. El teatro de los sueños fue el escenario escogido para realizar el sorteo con la participación del alcalde Mario Meza Vásquez, el concejal Cristian González Monsalve y el Coordinador oficial del torneo, Leonardo Vergara.

Fue precisamente el edil de la comuna, Mario Meza, quien dio el puntapié inicial al sorteo señalando que “ los linarenses debemos sentirnos orgullosos , porque esta es la séptima versión del torneo de fútbol infantil más grande del Maule y uno de los que tiene una posición importante a nivel nacional , lo dicen los números con más de 60 equipos a nivel de país y con más de 300 chicos que vendrán desde Argentina , lo que da muestras que en esta séptima versión las cosas se han hecho bien , posicionando a este torneo de fútbol infantil no solamente en el aspecto futbolístico, sino también en el turismo y el comercio , donde nos visitarán mas de 3 mil personas en Linares con más de 1.200 jugadores . Un gran esfuerzo de los organizadores el equipo de “Los Toritos”, que tienen ya más de 17 años de historia. Agradecer el concejo municipal que contribuye con recursos económicos para hacer esto posible y por supuesto a los dirigentes Leonardo Vergara y Cristian González Monsalve, actual concejal. La invitación queda extendida para este domingo 8 de enero a contar de las 20 horas, para el desfile oficial y un gran show para todos los asistentes. Linares será la capital del fútbol infantil en verano”.

En tanto el Coordinador General del torneo, Leonardo Vergara, dijo que “cuando comenzamos con este desafío, nunca pensamos en el éxito que hemos tenido. Hoy este torneo está considerado como uno de los mas importantes a nivel nacional. Estamos convocando a mas de 1200 niños, donde no sólo estamos fomentando la actividad futbolística, sino que también estamos promocionando una ciudad como Linares, donde viviremos una gran fiesta deportiva, con un movimiento turístico, gastronómico y económico. Nos sentimos orgullosos, estamos muy motivados porque hemos realizado un trabajo serio con los niños y creíble, por eso es la oportunidad de agradecer al alcalde y concejales que creen en este proyecto”.

Vergara, fue claro en agregar además que este torneo que tiene una inversión de 28 millones de pesos aproximadamente, se financia a través de tres ítem , el primero pago de inscripción de los equipos , segundo un aporte municipal a través de una subvención y tercero con la venta de entradas que hace siete años estamos cobrando para la inauguración un valor de 2 mil pesos y en los días que dura el torneo del 9 al 14 del presente mes, mil pesos . Generamos empleos a mas de 40 personas en estos días y con espectáculo inaugural de gran nivel”.

Finalmente, el concejal Cristian González Monsalve señaló: “desde que iniciamos este proyecto de organizar un torneo de fútbol infantil en nuestra ciudad, siempre quisimos darle el estándar internacional que corresponde. Desde el inicio con un trabajo de gran nivel, donde nos hemos esmerado de entregar momentos inolvidables para los niños. Es un campeonato atractivo con jugadores de Argentina, además desde la Serena a Maullín, con la identidad de equipos nuestros y de la región, lo que nos pone muy felices, lo que consolida este torneo como el más importante y con la gran novedad de la participación del fútbol femenino en sus categorías sub 12 y 15”.

La inauguración está contemplada para este domingo 8 de enero desde las 20:00 horas con el desfile oficial de las delegaciones y posteriormente el evento musical para dar la bienvenida a los niños que son los principales protagonistas de la fiesta infantil más grande de la región del Maule.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo