Crónica 27-08-2024

Trabajadores de Conaf inician paro: Acusan llegada masiva de "militantes o simpatizantes" del FRVS



"Estamos manifestando nuestro descontento, desde hoy que comienza, de manera indefinida, hasta que se vaya el director ejecutivo de Conaf, Christian Little". Estas fueron las declaraciones del presidente del Sindicato Nacional de Profesionales (Sinaprof), Ricardo Heinsohn, representando a alrededor de 500 trabajadores que comenzaron una paralización este lunes exigiendo la destitución del mandamás de la corporación. Junto con Sinaprof, se manifiesta el Sindicato de Trabajadores Conaf (Sitrem), quienes a las afueras del Ministerio de Agricultura y con cantos como "fuera Little", acusan una "pésima gestión" por parte de Little y su "camarilla".

"Son personas traídas de afuera, que no tienen las competencias para trabajar en Conaf. Unas 30 personas, todas ligadas -ya sean militantes o simpatizantes- al Partido Regionalista Verde Social, el del ministro de Agricultura". Tras lo anterior emplazaron justamente a Esteban Valenzuela a solicitar la renuncia de Little. "Él tiene responsabilidad, está siendo investigado por el megaincendio de Valparaíso", indicó Heinsohn, entregando otros motivos como la "no aplicación del sistema de promoción de grado por dos años y medio". De esta manera informaron que la paralización será indefinida y a nivel nacional, desde Arica a Galvarino, a la que se adhirieron tanto los trabajadores permanentes como quienes realizan labores relacionadas con Conaf. Además, aclararon que el Gobierno no se ha comunicado con ellos.