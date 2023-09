Nacional 21-09-2023

Trabajadores de obras del Hospital de Ancud acusan sueldos impagos

Más de un centenar de trabajadores de la empresa San Felipe, que realizaron las obras complementarias del Hospital de Ancud, realizaron una manifestación debido al no pago de sus remuneraciones.

La Inspección del Trabajo recibió la denuncia de los trabajadores, pero los representantes de la empresa no han contestado a la solicitud de mediación. Los empleados afectados reclaman el no pago de sueldos y cotizaciones desde agosto hasta la fecha.

Los afectados trabajaron en el camino de acceso al hospital, obras que se encuentran detenidas.

"El motivo de esta manifestación que hicimos con nuestros colegas es para que llamemos la atención nuevamente porque en estos momentos nadie nos ha dado una mano para ayudarnos, ninguna autoridad, nadie nos ha respondido a nuestra petición, solo comunicados que mandan por whatsapp de que están gestionando para arreglar esto", sostuvo Hernán Gómez, trabajador de la obra.

"Pero los dueños de Santiago, los que tienen que dar la cara o mandarnos un comunicado, no han manifestado nada", agregó.

En tanto, el diputado Alejandro Bernales (PL), del distrito 26, advirtió que "lamentablemente hoy día, todo apunta a que esta obra se va a retrasar más de la cuenta porque la empresa que tenía la labor de construir estas obras está cuestionada de manera nacional y en algunos lugares incluso no está pagando los sueldos, como en la Provincia de Palena, en unas obras que también tienen adjudicadas".

"Por lo tanto, le hago un llamado al Ministerio de Obras Públicas (MOP), al ministerio del Trabajo, a que velen por la ciudadanía, por los vecinos de Chiloé y por los trabajadores de esta construcción, porque hemos recibido denuncias de que ni siquiera se han acercado para preguntarles respecto a sus sueldos, que no han sido pagados por esta empresa", añadió el legislador.

Bernales también señaló que es deber del MOP buscar una pronta solución tanto en materia de resguardo de los trabajadores, como también por el término de los trabajos.