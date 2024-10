Editorial 13-10-2024

Trabajo colaborativo en materia de Salud



Cuando la discusión se centra en las dificultades y falta de seguimiento por parte de las autoridades para obtener buenos resultados en los trabajos de la construcción del futuro nuevo Hospital de Linares, siempre en materia de Salud hay un aspecto del que poco se habla pero que es trascendente para un sector de los usuarios del sistema público.

Desde hace un tiempo a la fecha el municipio en Linares generó alianzas estratégicas en materia de atenciones apuntando a diferentes especialidades para usuarios de la atención primaria y que ha obtenido favorables resultados para resolver requerimientos muchas veces básicos en aquellos pacientes que por diversas razones no podían llegar a los centros de atención en la ciudad.

Este tipo de alianza colaborativa se ha convertido en un buen camino, a pesar de todas las limitaciones que ello pueda tener, siendo un elemento importante para devolver a las y los usuarios la tranquilidad por alguna atención o patología que muchas veces se veían complejas y que por lo mismo el propio afectado incluso por temor, no concurría a consultar.

Bien por este tipo de trabajo que ayuda a las y los linarenses en materia de salud, que no se pierda este espíritu de seguir golpeando puertas para poder alivianar las esperas a las que muchas veces se ven expuestas personas más vulnerables de la ciudad.