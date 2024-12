Social 12-12-2024

Tradición deportiva en el Maule: UCM premió a sus mejores exponentes del 2024

. El desafío institucional es seguir incrementando la presencia en diversas competencias a nivel nacional, así como potenciar a talentos tanto de pre como postgrado.

Con la presencia del rector de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dr. Claudio Rojas Miño, junto al Seremi del Deporte de la Región, Iván Sepúlveda y diversas autoridades regionales, empresariales y académicas, se desarrolló la tradicional ceremonia de premiación de deportistas destacados del año.

Se trata de un selecto grupo de estudiante que integran las distintas selecciones de las diversas disciplinas de la Universidad, quienes fueron reconocidos y premiados por su dedicación, logros y constancia.

La directora General Estudiantil UCM, Karin Alvarado, reforzó el concepto de docencia universitaria, precisando que para la institución, pregrado y postgrado son igual de importantes en esta materia, por lo que siguen trabajando para que todos y todas puedan desarrollar sus talentos deportivos.

“Durante los últimos años nos hemos enfocado en crecer no tan sólo en los espacios deportivos, sino que también a tener el financiamiento y acceso a otros campeonatos ya de tipo nacional, recorrieron de Antofagasta a Temuco, no sólo hemos contado con aportes de la UCM, sino que con empresas externas que nos han ayudado a crecer mucho en este aspecto”, precisó Alvarado.

Por su parte, el jefe Departamento de Deportes UCM, Gastón Díaz, indicó que “Los balances del 2024 son buenísimos, tanto a nivel regional como nacional. Siempre estamos con nuevos desafíos, más gente con características de deportistas destacados puedan ingresar a nuestra casa de estudio, darles mejores condiciones para que puedan realizar su actividad, demostrando que tanto lo académico como deportivo se puede realizar en conjunto. Es importante el desarrollo integral con nuestros deportistas, buscando nuevas metas, no hay un techo”, dijo.

La voz de los premiados

Como es tradición en la ceremonia, además de premiar de forma individual y colectiva a las distintas disciplinas, se escogen a la mejor y el mejor deportista del año.

En esta ocasión, la elegida fue Florencia Concha, estudiante de Enfermería y quien practica Natación.

“Estoy muy agradecida, fue un año bastante duro y potente en lo académico y deportivos, el poder relacionar ambas cosas fue súper bueno. Me siento muy feliz, porque en la ceremonia no sólo se destacó al deportista en sí, sino que, al equipo, que estoy muy orgullosa por todos y todas. Para el 2025 seguir preparándonos para el nacional, la liga regional y tratar de clasificar a alguna competencia fuera del país”, dijo.

Asimismo, el otro galardonado fue Felipe Gutiérrez, quien es estudiante de Ingeniería Comercial, quien practica Balonmano.

“Es un esfuerzo no solo mío, sino de mi equipo y mi familia. Me sorprendió el premio, porque este año la verdad como equipo no nos fue tan bien como nos lo habíamos propuesto a nivel nacional, pero contento, son frutos del sacrificio de nuestro tiempo. Como equipo nos propusimos que el lugar que obtuvimos, será la base para lo que viene, seguiremos trabajando muy duro para el 2025”, concluyó.