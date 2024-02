Opinión 24-02-2024

Transformando Destinos: El Caso de Legado de Rodrigo Ferri Parisotto en la Industria Turística de Brasil

Ricardo Álvarez Vega

Contador Auditor y

Director Ejecutivo de Emproex



Si yo les dijera que la cantidad de turistas que visitan durante un año Linares, podría ser quince veces superior a su población, ¿ustedes qué me dirían, creerían posible que vinieran en un año a Linares 1.500.000 visitantes, dejando en el municipio una cantidad inmensa de recursos, generando la creación de emprendimientos y por ende de empleos?. Exactamente es lo que Rodrigo Ferri Parisotto, un brasileño, un “gaúcho” que es como se les llama a los originarios del Estado de Río Grande do Sul, gestó en el municipio llamado Bento Gonçalves en el sur de Brasil. Su trabajo por seis años como Secretario Municipal de Turismo del municipio de Bento Gonçalves, fue tan exitoso, que se tornó un caso de estudio de la administración pública brasileña, cuando se trata la difícil temática de la “Planificación Estratégica Turística”.

Hombre muy joven, de 42 años, de trato amable y con la sencillez con que nos acostumbran a sorprender los más capaces, Rodrigo Ferri Parisotto poseedor de dos MBA y de un importante prestigio como consultor sénior, me concedió un tiempo en su apretada agenda, respondiendo con especial consideración que aceptaba la entrevista cuando le dije que era de Linares, en el Maule Sur de Chile.

- Rodrigo, cuénteme ¿cómo fueron los inicios de su vida laboral?



- Trabajé desde muy joven, tenía poco más de 16 años, primero en una industria de cueros, muy tradicional de la ciudad, pero que al pasar por una crisis, despidió a gran parte del personal, entre ellos yo. Como ya había iniciado estudios de “Publicidad y Propaganda”, conseguí ingresar al área comercial de la RBS un canal regional de televisión asociado de la Red Globo. Estando ahí conocí a un hombre que era dueño de una agencia publicitaria y con quien comencé a trabajar, pero que acabó engañándome al no pagar mis servicios y eso me hizo pensar mucho sobre lo que haría de ahí en adelante. Mi reflexión Ricardo fue esta, si él que actuaba sin apego a valores y con absoluta falta de honestidad es capaz de abrir una empresa, porqué yo que soy honesto y muy profesional no podría tener la propia. De ahí abrí mi primera empresa la que llamé “Guife Comunicación Estratégica”, con la que operé por nueve años, consiguiendo posicionarla como una de las mayores agencias de publicidad de la ciudad. Esos fueron mis inicios.



- Veo en su biografía que luego de la “Guife Comunicación Estratégica”, vinieron otros emprendimientos, una otra agencia de publicidad y un restaurante, hasta que ingresa a la Secretaría de Turismo de Bento Gonçalves. Cuénteme ¿cómo fue ese paso al servicio público?



- Fue en el año 2017, donde como usted dice tenía una segunda agencia publicitaria, llamada “Tátum Business Comm”, muy especializada en brindar servicios de comunicación estratégica a las empresas. No obstante esto, yo ya era por muchos años un observador y estudioso de la gestión turística de Bento Gonçalves, emitiendo críticas y haciendo observaciones que trascendían a lo público. Fue quizás por eso que un día, fui convidado a trabajar en la Secretaría de Turismo por el propio Concejo Municipal de la ciudad, generándome un gran trastorno, pues la agencia había crecido y era muy demandante de mi atención. Ricardo, fue un dilema de muchas conversaciones con mi familia, mi socio en la agencia y con el propio Alcalde, quien creo que dio el impulso final cuando me dijo: “Rodrigo al revés de estar sólo criticando, vente para este lado a ayudarnos”. Ahí fue que me transformé en secretario de turismo de mi querida ciudad.



- Rodrigo los resultados de su labor en el cargo público son ampliamente conocidos, pues el crecimiento de turismo en Bento Gonçalves resultó ser explosivo y donde una ciudad de 120.000 habitantes pasó a recibir 1.800.000 visitantes, consiguió por cinco años ser después de Gramado, el segundo destino más buscado en un estado tan turístico como es Rio Grande do Sul, se potenciaron varios puntos turísticos y se desarrollaron otros tantos. Cuéntenos entonces, ¿cuál fue el camino, la estrategia que usted y su equipo definieron para alcanzar tan magníficos resultados?



- Ciertamente hubo un trabajo de planificación que tuvo muchos pasos y quizás una de las primeras acciones que realizamos fue el salirnos del esquema tradicional, donde hay una visión muy italiana que sin querer ofender nuestros antepasados, opera con el error de envidiar lo que el vecino posee. Por el contrario, yo llamé a dialogar a todos los otros secretarios de turismo de los demás municipios que formamos lo que se conoce como “Sierra Gaúcha”. Ahí acordamos hacer un trabajo conjunto, en cosas más complejas pero en otras tan básicas como, por ejemplo, acudir en conjunto a una mayor cantidad de ferias de promoción de turismo, pues al dividir el costo del stand lo que antes me alcanzaba para ir a tres, ahora alcanzaba para ocho. Ya en las ferias no sólo promovíamos nuestros municipios, sino que la marca “Sierra Gaúcha”. Eso es muy importante. Tener una visión de trabajo colectivo implica no querer superar al vecino, sino que aliarse y potenciarse estando junto a los mejores. Está el ejemplo de la mujer más bonita y famosa de la fiesta, si tú que no eres tan famosa sales en 50 fotos, si estás al lado de la más bonita saldrás en 500 fotos. De ahí también la importancia del potenciamiento del turismo territorial, donde los turistas que van para un punto de supuesto mayor atractivo, deban pasar también por mi municipio siendo usuarios de nuestros servicios.



- Rodrigo relacionado con lo que me dice, se me ocurre preguntar ¿cuál fue su trabajo con los tour operadores?



- En esa materia conseguimos una cosa extraordinaria, fue un trabajo de partners con empresas de turismo donde ellos vendían paquetes de siete días en la Sierra Gaúcha, siendo cuatro en la ciudad de Gramado y tres en Bento Gonçalves. También debo destacar en esto, que hice un trabajo con humildad, recibiendo mucha ayuda de la secretaria de turismo de Gramado, pues yo no iba pidiéndola, sino que ofreciendo colaboración.



- Usted vive en una región bendecida por la cantidad de atractivos turísticos que engloba, pero ¿cómo se potencia una región que en apariencia no tiene tantos atractivos, cómo se construye un paquete turístico que considere dos o más días cuando se carece de tantos lugares para visitar y mostrar?



- Cuando marcamos esta entrevista yo me di el tiempo de buscar información del territorio donde usted me señalaba vivir y trabajar. Vi el mapa y detecté varios atractivos. La cantidad de viñas en el sector, por ejemplo, permite fácilmente generar actividades para dos o más días. Piensa lo siguiente Ricardo, los hoteles sólo aceptan el check-in en las tardes, siendo poco probable que ese día se vaya a visitar algo, salvo un paseo por la ciudad y el ir a algún restaurante a cenar. Al día siguiente ya puedes visitar dos puntos de mañana, otro restaurante para almorzar, dos actividades en la tarde y en la noche otro restaurante para cenar. Suma ahí cuantos servicios turísticos se beneficiaron y así se va construyendo el desarrollo de lugares que sólo en apariencia no tienen tanto para ofrecer.

La entrevista como tal llega hasta aquí, fui yo quien decide ponerle término, pues ya se había pasado del horario predefinido con el entrevistado y aun cuando él no me manifestaba incomodidad, sentí un deber el respetarlo. Quedó tanto por conversar, tanto por aprender de un profesional de real valor que sin duda me mostró una gran generosidad, muy propia del trato de los brasileños con los chilenos. Al final le pregunté si aceptaría participar como expositor de algún seminario que pudiéramos organizar y me dijo que lo haría con el mayor gusto. Ya comencé a pensar en algo.