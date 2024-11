Opinión 26-11-2024

Transformando reclamos en oportunidades este Black Friday

Cristóbal Guivernau, Manager de Tack TMI en Chile



El Black Friday está a la vuelta de la esquina, y con él, una de las temporadas más esperadas por los consumidores gracias a los atractivos descuentos y promociones. Sin embargo, también representa un desafío significativo para las empresas, que deben enfrentar un aumento masivo en el volumen de ventas y, con ello, la posibilidad de un mayor número de reclamos.

De acuerdo con datos del SERNAC, durante eventos similares como el Cyberday, los principales motivos de reclamos han sido demoras en las entregas, ofertas que no se cumplen, falta de información sobre garantías legales y problemas con la atención al cliente. Estos desafíos no solo afectan la experiencia de compra, sino también la percepción de la marca en un mercado altamente competitivo.

Ante este panorama, es crucial que las empresas vean en los reclamos una oportunidad y no solo un problema. Cada queja puede convertirse en un aprendizaje que impulse mejoras en procesos internos, en la relación con los clientes y en la optimización de servicios.

Para lograrlo, las empresas deben preparar a sus equipos de atención al cliente con herramientas y estrategias que fomenten la empatía, la comunicación asertiva y una actitud orientada a la resolución de problemas. Además, un análisis profundo de los reclamos puede revelar patrones recurrentes y áreas de mejora que, al ser atendidas, permitirán prevenir futuros conflictos.

Otra medida clave en esta temporada es fortalecer los equipos de atención y logística mediante la contratación temporal de personal calificado. Esto no solo asegura un manejo eficiente del flujo de pedidos, sino que también reduce los tiempos de respuesta y mejora la experiencia del cliente en un momento en el que cada interacción cuenta.

El Black Friday no debe ser solo una oportunidad para aumentar las ventas, sino también para fortalecer la fidelidad de los clientes. Convertir los reclamos en soluciones y aprendizajes puede marcar la diferencia entre un cliente insatisfecho y un embajador de la marca. Gestionar estos desafíos con proactividad y visión estratégica es el camino para que este evento sea un éxito en todos los sentidos.