Opinión 29-12-2024

Transformar el cumplimiento en ventaja: Lo que la Ley de Protección de Datos significa para las empresas



Carolina Pizarro, Directora Asociada de Accenture Chile



En la actualidad, los datos personales han pasado de ser un subproducto de nuestras interacciones a convertirse en uno de los activos más valiosos de la economía global. De acuerdo con Mordor International, se espera que el mercado de modernización de datos a alcance los 14,99 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 19,98%. Este crecimiento refleja cómo los datos están moldeando la gestión financiera, pero también evidencia un terreno fértil para nuevos desafíos.



Hoy la confianza de los usuarios está en juego, y las empresas deben responder con prácticas que garanticen el respeto por la privacidad. En este sentido, La nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile representa una oportunidad única para cambiar el enfoque, dejando atrás una mentalidad meramente regulatoria y adoptando una estrategia que posicione el cuidado de la información como un diferenciador competitivo, alineado con estándares internacionales tales como el del Data Protection Regulation (GDPR) en Europa.



El nuevo marco exige que las empresas revisen cómo recopilan, procesan y almacenan los datos, además de implementar tecnologías y sistemas que aseguren la trazabilidad y el control en cada etapa del proceso. Esto puede parecer un reto formidable, especialmente en un entorno donde, según un informe de Check Point Research, los ciberataques globales aumentaron un 30% durante el segundo trimestre de 2024. Sin embargo, estos retos también son oportunidades.



Las empresas que invierten en ciberseguridad y adoptan tecnologías avanzadas de gestión de la información están mejor posicionadas para reducir riesgos y ganar la confianza de sus clientes. Por ejemplo, herramientas de automatización, como las plataformas para gestionar consentimientos y realizar evaluaciones de impacto en la protección de datos, no solo permiten el cumplimiento eficiente de la normativa, sino que también mejoran la experiencia del los usuarios. Al demostrar un compromiso real con la privacidad, las organizaciones pueden fortalecer la lealtad del consumidor, diferenciándose en un mercado cada vez más competitivo.



Además, la implementación de estas tecnologías puede abrir nuevas oportunidades comerciales. Las empresas que operen con altos estándares de privacidad y seguridad tendrán acceso más fácil a mercados internacionales, hoy la confianza en el manejo de la informaicón es un requisito fundamental. Esto es especialmente relevante en sectores como la banca, la salud y el comercio electrónico, donde el manejo seguro de datos es esencial.

En Accenture, creemos que el cumplimiento no debe ser visto como un costo, sino como una inversión estratégica. Las políticas de privacidad más exitosas combinan regulaciones estrictas con incentivos claros para la innovación. Por ello, estamos siempre promoviendo iniciativas que conecten a las empresas con expertos en ciberseguridad y protección de datos, facilitando el intercambio de mejores prácticas.



Por otra parte, es imperativo que las empresas adopten una mentalidad transformadora en torno a la privacidad. Esto incluye fomentar una cultura organizacional que priorice la protección de la información desde el diseño de sus procesos hasta la capacitación constante de sus colaboradores. En un mundo donde las violaciones de datos pueden costar no solo millones en multas, sino también la confianza del mercado, la prevención es el mejor escudo.



La nueva Ley de Protección de Datos nos brinda la oportunidad de repensar la economía digital en Chile desde una perspectiva más colaborativa. Un enfoque que integre esfuerzos entre empresas, reguladores y expertos en ciberseguridad puede no solo garantizar el cumplimiento de la normativa, sino también posicionar al país como un referente regional en privacidad y gestión de la información.



El contexto internacional nos muestra el gran potencial para liderar en esta área. En Europa, el cumplimiento del GDPR ha reducido las brechas en seguridad y ha permitido a las empresas certificadas acceder a mercados más exigentes. Chile puede seguir este ejemplo, desarrollando estándares que no solo beneficien a las organizaciones locales, sino que también aumenten nuestra competitividad en un entorno global.



Este no es solo un tema de tecnología o regulación. Es una oportunidad para que los líderes empresariales reconsideren su relación con los datos personales, viendo más allá de las obligaciones legales y hacia un futuro donde la credibilidad y la ética sean pilares del éxito. En Accenture, estamos comprometidos con ayudar a las organizaciones a enfrentar estos desafíos y aprovechar estas oportunidades. Porque en la economía digital, la confianza es el activo más valioso.



Otro aspecto importante es la oportunidad de innovación. Las empresas tienen la oportunidad de crear nuevos modelos de negocio fundamentados en la confianza de los datos. Por ejemplo, aquellas que desarrollen servicios diferenciados basados en la anonimización o de inteligencia artificial responsable tendrán la capacidad de competir en mercados más sofisticados y regulados.



Finalmente, la implementación de la nueva Ley de Protección de Datos también puede convertirse en un catalizador para la transformación organizacional. Revisar los procesos, adoptar tecnologías emergentes y fomentar una cultura de privacidad integrada no solo ayuda a cumplir con la normativa, sino que prepara a las empresas para responder de manera ágil a los cambios futuros en el panorama regulatorio global.